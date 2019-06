Mynář podle Radiožurnálu lobboval u ministrů spravedlnosti, aby podali stížnost kvůli kauze Lány

Praha Exministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) tvrdí, že na něj hradní kancléř Vratislav Mynář několikrát naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány. Uvedl to dnes Radiožurnál. Policie v kauze manipulace stomilionové veřejné zakázky obvinila Mynářova podřízeného, šéfa lánské obory Miloše Baláka, a jednoho podnikatele. Pelikán stížnost odmítl podat.

Mynář to nicméně podle rozhlasu o rok později zkoušel skoro totožný podnět prosadit i přes nového šéfa justice Jana Kněžínka (za ANO), který dokument odmítl převzít. Mynáře odkázal, aby stížnost poslal písemně na podatelnu. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka uvedl, že současná ministryně Marie Benešová (za ANO) neuvažuje o tom, že by stížnost v případu Lány podala.



Mynář na dotazy serveru nereagoval a mluvčí Hradu Jiří Ovčáček vzkázal, že „povídání evidentně zhrzeného exministra Pelikána“ ho nezajímá. Mynář už v minulosti čelil podezření, že se snažil s vědomím prezidenta Miloše Zemana ovlivnit soudce v kauzách důležitých pro Pražský hrad.

Exministr Pelikán na dotaz Radiožurnálu uvedl, že mu kancléř dal podnět k podání stížnosti přímo do ruky. Pak se ho prý při každé příležitosti vyptával, jak s dokumentem naložil. „Pokud si vzpomínám, tak pan Mynář za asistence pana prezidenta opakovaně cítil potřebu mě upozorňovat na postup orgánů činných v trestním řízení v této kauze a stěžovat si. A pak začal hovořit o tom, že si myslí, že by se tam měla podat stížnost pro porušení zákona. Pak mě podnět prostě jednoho dne strčil do ruky,“ řekl Pelikán, který nyní působí jako advokát.

Tehdejší ministr odnesl podnět na příslušný obor, který ho oficiálně zaevidoval. Mynář se ho pak podle Pelikána na případ opakovaně vyptával. Jeho chování označil za „dosti úporné“. Ministr stížnost nepodal.

Údajně nezákonné zabavení dokumentů

Stížnost pro porušení zákona je mimořádný opravný prostředek, který může změnit rozhodnutí v trestních případech. Z oficiálních statistik podle Radiožurnálu vyplývá, že ministři spravedlnosti jich podali za posledních pět let 350. Nejvyšší soud od roku 2013 ministrům vyhověl v 85 procentech kauz.



Lesní správa Lány v podnětu ministrovi podle Radiožurnálu tvrdí, že policejní prohlídku měl povolit jiný soud, a tudíž zabavené dokumenty z Lán získala policie nezákonně. Případné vyhovění stížnosti může vést až k tomu, že by policie zabavené dokumenty nesměla použít, což by značně zkomplikovalo vyšetřování.

Dřívější setkání Mynáře se soudci prověřovala na základě několika trestních oznámení Národní centrála proti organizovanému zločinu, podle níž taková jednání nebyla trestná. Následně to potvrdil i státní zástupce Jan Lelek. Konstatoval ale, že počínání kancléře bylo nestandardní a za vhodný nepovažuje ani postup soudců.

Mynář v minulosti přiznal, že v Zemanově zastoupení „konzultoval“ s více ústavními soudci prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu. Soudce kontaktoval i v jiných kauzách. Zeman se Mynáře zastal s tím, že na schůzky se soudci ho vysílal sám a že kancléř nikoho neovlivňoval. Mynář řekl, že cílem setkání bylo seznámit soudce s prezidentovými stanovisky.