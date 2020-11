Mynář porušil zákon při přestavbě své vily, dostal pokutu na dolní hranici sazby

Praha Kancléř prezidenta Vratislav Mynář porušil zákon při přestavbě své vily v Praze. Stavební úřad mu za to dal pokutu na dolní hranici sazby, která může činit až dva miliony korun, a Mynářovi dal dodatečně k přestavbě povolení. Uvedl to v úterý server Česká justice na základě informací od úřadu. Přesnou výši pokuty úřad nesdělil. Mynář řekl, že pokutu již uhradil a stavebnímu úřadu se omluvil.

Kancléř již dříve dostal pokutu v souvislosti s pořádáním zabijačky během nouzového stavu kvůli šíření koronaviru a Mynářem vlastněná firma zase dostala sankci za neoprávněné čerpání vody na zasněžování sjezdovky.

Kancléř stavebnímu úřadu Prahy 10 původně nahlásil pouze udržovací práce ve vile v pražských Strašnicích, uvádí server Česká justice. K takovým pracím není potřeba stavební povolení. Následně ale byla na vile provedena zásadní přestavba zasahující do nosné konstrukce domu. Podle rozhodnutí o přestupku, které server od úřadu získal, byla například odstraněna a nově vyzděna jižní terasa vily. Původní jednopodlažní terasa s pochozí střechou u severní fasády zase byla nahrazena novou přístavbou včetně nového základu.

Mynář řekl, že záležitost s pokutou je asi tři roky stará. „Můj stavební dozor zahájil stavbu na ohlášku, jestli si dobře vzpomínám, ani jsem o tom pořádně nevěděl,“ řekl. „Na udání, myslím, že sousedů, přišel stavební úřad na kontrolu a zjistil, že by to nemělo být na ohlášku, ale na řádné stavební povolení. Dostal jsem pokutu, kterou jsem uhradil,“ dodal. Na přesnou výši pokuty si nepamatuje, odmítl ale, že by šlo o dva miliony korun. Poznamenal, že se stavebnímu úřadu omluvil s odůvodněním, že byl mylně informován o tom, že mohl postupovat pouze prostřednictvím ohlášky. „Podle mého názoru i podle vyjádření stavebního úřadu jsem jako každý druhý občan v této republice v tomto směru něco mírně porušil,“ doplnil. Stavba je již v současné době dokončena a zkolaudována.

Odůvodnění, že se domníval, že není potřeba žádné povolení, Mynář uvedl podle serveru i do protokolu v řízení o přestupku. Stavební zákon podle svého vyjádření neměl v úmyslu porušit. Stavební úřad jeho tvrzení označil za účelové. Mynářovi pak pravomocně udělil pokutu. Její výši úřad ve zveřejněném rozhodnutí začernil. Podle délky začerněného místa sankce činí řádově zřejmě tisíce až desetitisíce korun. Stavbu úřad dodatečně povolil.

Během jarního nouzového stavu, kdy platilo omezení pohybu a setkávání lidí, pořádal Mynář zabijačku. V souvislosti s tím dostal od Státní veterinární správy pokutu 1300 korun za neregistrování prasete. Firma O.L.G.A., kterou Mynář vlastní, zase od České inspekce životního prostředí dostala pokutu 300 tisíc korun kvůli neoprávněnému čerpání vody pro zasněžování sjezdovky v Osvětimanech na Uherskohradišťsku.