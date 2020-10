Prezident Zeman by již 28. října nemusel mít ortézu, ruka se hojí dobře, řekl Mynář

Praha Na státní svátek 28. října by už prezident Miloš Zeman nemusel mít ortézu na zraněné ruce. Kontrolní rentgen prokázal, že se zlomená ruka hojí dobře. V úterý to řekl prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Zeman si ruku zlomil na konci srpna, v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) se poté podrobil operaci. Lékaři mu během ní do pravé paže implantovali titanový šroub.

Zeman volit v druhém kole nepůjde, Žantovskému nechtěl dát ‚polibek smrti‘. Ústup levice ho překvapil Zeman podle Mynáře absolvoval kontrolní rentgen. „Dopadl očekávaně velmi dobře, ruka se hojí podle předpokladů,“ řekl. Kancléř proto předpokládá, že 28. října, kdy by měl Zeman předávat státní ocenění, by už prezident nemusel mít ortézu. Poraněnou ruku mu drží v zafixované poloze. Rozhodnutí ale podle Mynáře bude na lékařích.

Pražský hrad ještě neurčil, zda a v jaké podobě se tradiční udílení státních vyznamenání 28. října uskuteční. Prezident rehabilituje na zámku v Lánech, kam za ním podle kancléře dojíždí lékař, který má rehabilitaci na starost a který s ním cvičí. Zeman odevzdal svůj hlas u voleb do Senátu. Po delší době se ukázal na veřejnosti Zeman si podle zástupců Pražského hradu zranění způsobil pádem poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole a bez pomoci ochranky. Už delší dobu trpí polyfunkční neuropatii, což bývá neurologická komplikace při cukrovce, kvůli které hůře cítí nohy, a pohybuje se proto s potížemi a za pomoci hole. Tu nyní Zeman na doporučení lékařů nepoužívá a při chůzi se opírá o svého osobního ochránce. „Samozřejmě s tou hůlkou je větší riziko uklouznutí, případně upadnutí,“ poznamenal Mynář. Dodal, že nemá žádnou informaci o tom, že po zhojení ruky by prezident opět nemohl hůl používat.