Mynář se pokoušel ovlivňovat justici. Ústavnímu soudci říkal, jaký výsledek by si přál Zeman

PRAHA Hradní kancléř Vratislav Mynář se podle zjištění týdeníku Respekt opakovaně pokoušel ovlivnit rozhodování soudců. Sešel se například s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem, s nímž probíral služební zákon. Hradní kancléř podle týdeníku Šimíčkovi řekl, jaký výsledek rozhodování by si přál prezident Miloš Zeman.

„Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo,” potvrdil Respektu Vojtěch Šimíček.



Zákon o státní službě byl přijat v roce 2014, ačkoli ho Zeman vetoval, poslanci jej přehlasovali, připomněl server Aktuálně.cz. Zeman následně podal Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona. Podle informací Respektu měl Mynář po Šimíčkovi požadovat, aby na plénu prosazoval zrušení celého zákona nebo alespoň určitých pasáží. Ústavní soud však Zemanově návrhu nevyhověl, pro zachování zákona hlasoval i Šimíček, jehož do funkce jmenoval právě Zeman.

Podle Respektu kontaktoval Mynář v roce 2016 také předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, vyzvídal na něm jeho postoj k právě projednávanému případu kolem Plzeňské teplárenské, o nějž se prezident Zeman zajímal.

Kauza Lány

Se Šimíčkem se Mynář sešel ještě jednou, tentokrát v roce 2017, kdy Ústavní soud řešil Hradem napadnuté zabavováví důkazů v kauze podle policie zmanipulované zakázky v Lánské oboře, kterou má Mynář na starosti (v kauze obvinila policie šéfa Lánské obory a Mynářova podřízeného Miloše Baláka, kancléř ho ovšem ponechává ve funkci - pozn. red.). I v tomto případě vyzvídal Mynář Šimíčkův názor, soudce se znovu hlasoval „proti“ Hradu.

„Že bych dělal něco takového, to si nedovedu představit, je to něco neuvěřitelného. Vypadá to jako vytváření určitého tlaku na soudce,“ řekl Respektu někdejší kancléř Václava Havla Luboš Dobrovský.

Se soudci nejednal o živých kauzách ani kancléř druhého českého prezidenta Václava Klause Jiří Weigl: „Takové aktivity jsme tedy nevyvíjeli. Samozřejmě že jsme také nebyli vždy spokojení s rozhodováním našich případů, ale nehledali jsme cesty, jak přesvědčovat soudce, aby rozhodli v náš prospěch.“

Hradní kancléř Mynář popírá, že by se dopouštěl nevhodného chování. „Pokud hovořím s představiteli justice, tak proto, abych je informoval o stanoviscích, postojích a postupu prezidenta republiky. To je zcela legitimní součást mé práce na pozici vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Proti jakýmkoli spekulacím se proto co nejostřeji ohrazuji,“ napsal Respektu Mynář.