Likvidace drůbeže zasažené ptačí chřipkou začne na Klatovsku ve středu

Plánovaný termín začátku likvidace dnes sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

„Plánujeme to na středu. Podílejí se na tom kolegové z Brna, musí se objednat plyn a CO 2 (oxid uhličitý). Od středy od rána by to mělo probíhat,“ řekl. Klatovské rybářství, jemuž chov patří, uvedlo, že úhyny jsou zatím jen v jedné hale, takže je šance nelikvidovat celý chov.

„Legislativa mluví o tom, že když je zasažený celý chov, tak se likviduje celý,“ uvedl Vorlíček. Pokud je v chovu, který je propojený, společný personál, tak je podle něj jen otázkou času, než se nákaza dostane do dalších částí chovu. „Je to vlastně preventivní utracení,“ dodal.

V chovu uhynuly zatím stovky kachen v jednom z objektů areálu, kde podnik chová zhruba 27 tisíc kusů různých druhů ptáků, zejména kachen, ale také bažantů, orebic a divokých kachen.

„Vyšetření v chovu potvrdilo výskyt vysoce patogenního subtypu viru H5N1. Na místě byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy z chovu,“ uvedl v pátek večer Vorlíček.

V polovině ledna 2023 musela firma Česká drůbež usmrtit kvůli ptačí chřipce všechny slepice na své farmě v Brodu nad Tichou na Tachovsku. Jednalo se o 750 tisíc nosnic ve třech halách, což představovalo 15 procent všech českých slepic.