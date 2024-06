Pokud toho nevystřílí dost, přijde pokuta. Stát proti myslivcům přitvrdí

Vláda schválila Zákon o myslivosti. To jako předseda Zemědělského výboru velmi vítám. Posilují se tak práva vlastníků lesa a budou se snižovat i škody, které působí přemnožená zvěř v lesích a na polích.

Co mě ale mrzí, že zákon nezakázal norování. To je metoda lovu, která už v… https://t.co/SM104u3vmD