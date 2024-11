Série zranění myslivců během jediného dne. Všechny postřelili jejich kolegové

Podle policejního mluvčího Ondřeje Moravčíka se oba incidenty staly při lovu. „V případě na Děčínsku se pravděpodobně jednalo o odraženou střelu, která zranila jednoho myslivce. V případě na Kroměřížsku šlo zřejmě o neopatrnou manipulaci. Ta si vyžádala dva zraněné,“ přiblížil Moravčík pro iDNES.cz. Dechová zkouška na alkohol byla u všech aktérů negativní.

Podle něj jsou všechny tři zranění lehká. „Více informací momentálně nemáme k dispozici, probíhá vyšetřování všech okolností,“ uzavřel.

Myslivecké hony jsou každopádně v současnosti mnohem bezpečnější, než bývaly před lety. Vyplývá to z výsledků policejních kontrol. Během letošního podzimu policisté na Vysočině zkontrolovali účastníky celkem třiadvaceti honů. Nezjistili ani jedno provinění proti pravidlům. Střelci mají v pořádku zbraně a alkoholu se vyhýbají.

Padají za něj totiž obdobné tresty, jako jsou za řízení pod vlivem. Pokud by u myslivce policisté zjistili požití alkoholu, nesměl by se honu účastnit a policisté by zadrželi jeho zbraň. Následovala by pokuta podle zjištěného množství alkoholu. Na místě až pět tisíc korun, v případě více promile až 50 tisíc korun ve správním řízení. Jednat by se dokonce mohlo i o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.