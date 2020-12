Myslivec v Brně na sídlišti stahoval kance z kůže. Pověsil ho místo prádla, místní na něj volali policii

Brno Obyvatele brněnského sídliště v sobotu dopoledne zaskočil myslivec v důchodovém věku, který k stahování uloveného divočáka využil sídlištní věšák na prádlo. Lidé na muže zavolali strážníky, ti však pochybení nezjistili. Myslivec poprasku nerozumí.

Scéna se odehrála v ulici Krásného v brněnském Juliánově, který součástí Židenic. Netradiční snímky kance visícího z věšáku se začaly virálně šířit na sociálních sítích. „Nechápu ten povyk a žalování, prostě jsem ho pověsil venku a stáhl. Doma nemám kde,“ vysvětlil myslivec serveru Blesk.



„Někteří lidé, kteří v lokalitě bydlí, se kvůli tomu pohoršovali,“ sdělil židenický místostarosta Petr Kunc (TOP 09), jenž snímky vyvrženého divočáka sdílel na Facebooku. Prý snímky zveřejnil především jako kuriozitu. „Je to spíš k zasmání, co všechno je možné vidět na sídlišti. Ukázalo se, že se to stalo minimálně podruhé,“ poznamenal Kunc.

„Zkontrolovali jsme, že muž, který je členem mysliveckého sdružení, má všechny potřebné doklady. Nezjistili jsme ani žádné protiprávní jednání jiného typu jako znečištění veřejných prostor, takže jsme případ uzavřeli s tím, že se muž ničeho nezákonného nedopouští,“ uvedl podle severu iDnes.cz mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.

Podobně se dle serveru CNN Prima News vyjádřil i Petr Majer, mluvčí Státní veterinární správy ČR. Nevyloučil však další šetření. „Pokud jde o veterinární legislativu, platí povinnost nechat každé ulovené prase divoké prohlédnout na přítomnost nebezpečných parazitů — trichinel. Je také třeba v souladu s platnými předpisy a pravidly biologické bezpečnosti zacházet s vývrhem, kůží či dalšími zbytky, které lovec nevyužije. Státní veterinární správa z tohoto pohledu okolnosti případu prověří,“ uvedl Majer.

„To, že lov zvěře a její zpracování patří k člověku, nerozporuji, ale je otázkou zda to patří do veřejného parku. I když se budete sebevíc snažit, neubráníte se tomu, že nějaké zbytky nebo krev zůstane v trávě. Pak už jen musíte doufat, že divočák byl vyšetřen a nebyl přenašeč chorob, které mohou být třeba pro psy toxické,“ uvedl Kunc v jednom z komentářů na sociální síti.

Pohled na zpracovávání uloveného zvířete některé Čechy rozlítil, někteří naopak na celé kauze neshledávali nic zvláštního a naopak aktivitu ocenili. „Ať to tam klidně dělá každý týden, aspoň se mohou místní přijít podívat, jak se to dělá,“ uvedl jeden z komentujících na Facebooku. „Nemůžu uvěřit, že tady čtu komentáře některých lidí, které tvrdí, že je ok stahovat zvíře z kůže na sídlišti? Však si tam chodí hrát děti, lidi sedí na lavičkách. Hrozné!“ komentovala jiná uživatelka.