„Žena utrpěla lehké povrchové zranění svrchní části kůže v oblasti břicha, bez nutnosti převozu nebo hospitalizace. Jednalo se o zásah odraženým brokem po výstřelu. Účastníkům honu byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. K incidentu došlo v ulici Za Můstkem.
Ženu záchranná služba kompletně vyšetřila, její zranění ale nebylo závažné a po ošetření zůstala na místě.
„Děje se to i jiným“
O události žena informovala také na sociálních sítích. Uvedla, že se v Miškovicích hon koná každý rok a broky podle ní létají na zahrady i dalším obyvatelům. Vadí jí také blízkost cyklostezky, kterou využívají například rodiče s dětmi, sportovci nebo pejskaři.
„Byla přivolána policie a záchranná služba, která mě musela ošetřit. Honitbu také prováděli v blízkosti cyklostezky, kde chodí matky s dětmi, sportovci a pejskaři. Kdo tady v Miškovicích povolil honitbu????“ stojí v příspěvku.
Podle komentářů na sociálních sítích loví myslivci v oblasti Miškovic poblíž obytných domů každoročně. „V Lesoparku se to děje už více let. Nejsem si jistá, zdá je to povolené v takových místech? Co se dá s tím udělat?“ zní například na Facebooku.
Martin Slavík (Spolu pro Čakovice, Miškovice a Třeboradice), místostarosta městské části Praha–Čakovice, pod níž Miškovice spadají, pro server Novinky.cz uvedl, že situaci bude v pondělí řešit s policií. „Zítra budeme určitě chytřejší,“ řekl.
Policie nyní okolnosti sobotního incidentu prověřuje.