Mýto má chránit pražské ovzduší. Jezdit s trabantem je nezodpovědné, míní radní

PRAHA Zavedení mýta má zachránit pražské ovzduší. Návrh radního Petra Hlubučka ale zřejmě nezíská politickou podporu. Podle odborníka jde jen o vybrání peněz.

Vypadá to na jepičí život mýtného systému v Praze. Nápad, který oprášil náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), narazil prakticky u všech, kteří k němu měli co říct. Nelíbil se ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi (ANO), pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) ani náměstkovi pro dopravu Adamu Scheinherrovi (Praha Sobě). Hlubuček přesto nesloží ruce do klína, za své návrhy chce bojovat a získat podporu svých kolegů v Radě.

„Máme velmi ambiciózní plán,“ přiznal pro LN primátorův náměstek, který má v kompetenci otázky infrastruktury a životního prostředí. „Pokud ale nebudeme nic dělat, vystavujeme se riziku soudního sporu s Evropskou komisí,“ poukázal zároveň na fakt, že Česko má dlouhodobě problémy s dodržováním limitů pro čistotu ovzduší.

Máte trabanta? Nejezděte

Právě to je podle Hlubučka hlavní motivace pro zavedení mýta. „Pražané by to neměli vnímat jen jako další poplatek do městské pokladny,“ dušuje se náměstek a pražský zastupitel. Podle vize, která vzešla z jeho kanceláře, by automobily, jež nesplňují pravidla pro emise oxidu uhličitého, musely platit za průjezd českou metropolí poplatek. Další znečišťování ovzduší ve městech je podle Hlubučka samo o sobě nezodpovědné. „Vyloženě neekologická auta by tam ideálně neměla vůbec jezdit. Pokud má někdo dvoutakt, Trabant nebo Wartburg, ať tam prostě nejezdí,“ řekl LN pražský politik.

Dopravní expert Igor Sirota z ÚAMK to ale stejně nevidí. „Jsou na té ekonomické úrovni, na níž mohou být. Nazývat je nezodpovědnými či laxními k životnímu prostředí je zcela nemístné,“ řekl LN Sirota. Podle jeho názoru je navíc získání peněz zřejmým záměrem návrhu. „Je to jako s kouření. Kolik lidí odradí od kouření zdržení krabičky cigaret?“ ptá se řečnicky Sirota.



Možnou součástí mýtného systému by podle Hlubučka mohly být třeba vyšší poplatky za dieselové motory, osvobození od poplatků pro nízkoemisní a elektrické vozy, výběr mýta od kamionů či rozlišování denní doby – tedy zda auto vyjelo v noci, ve dne či dokonce během ranní špičky. „Nerad bych ale předbíhal, teď je to na odbornících,“ tvrdí Hlubuček.

Podle Igora Siroty je řešení mýtem neobvyklé. „V Evropě je naopak zavedenou záležitostí nízkoemisní zóny, které se například v Německou používají zhruba v 70 městech a oblastech,“ řekl LN Sirota. Nízkoemisní zóny, do kterých určitá vozidla nesmějí vůbec vjet už naopak české zákony znají. Tato myšlenka ale naráží na dlouhodobou bolavou patu Prahy – nedokončený pražský vnější okruh. Vysokoemisní auta by tak neměla variantu objezdu.

Řešení má zatím jen otazníky

Technické řešení mýtných návrhů zatím, přiznává sám Hlubuček, bude teprve předmětem dalších úvah. Jasno je snad jen v tom, že by Praha měla využívat zhruba 5,5 tisíce kamer k identifikaci vozidel. Zda by si řidiči poplatky za vjezd do Prahy předpláceli, strhávaly by se jim v reálném čase, či je dopláceli až následně, je zatím nejasné. To ale přináší několik nutných změn v legislativě.

Praha by musela získat přístup do registru vozidel, který má zatím k dispozici jen pro kontrolu parkování v modrých zónách. Navíc nejvyšší emisní normou, kterou česká litera zákona zná, je Euro 4. Tu ale splňuje v Praze 80 % aut, oprostit od poplatku by podle Hlubučka nedávalo smysl. Uzákonit by se tak musely v zahraničí už známé normy Euro 5 a 6. Stejně tak s výběrem mýta speciálně na území měst zákony v ČR nepočítají.

Nejčastějšími plátci by byli pravděpodobně sami Pražané. Takový stav by byl ale podle Siroty neudržitelný. „Nezbude než z tohoto předpokládaného systému vyjmout rezidenty. Nedovedu si představit, že dotyčný bude bydlet v centru, vlastní starou škodovku a každý den, když se bude vracet domů, ho bude někdo kasírovat. To nepřipadá v úvahu,“ podotkl Sirota.

Hlubuček trvá dále na svém – o peníze prý nejde. Dodává ale, že třeba vybírání mýta od kamionů skrze satelitní systém by pro Prahu mohlo být výhodné. „Šlo by o zajímavá čísla, třeba i 100 milionů ročně,“ věří pražský radní.