Mýto na ‚jedničkách’ jako eso v rukávu krajů. Na roky dopředu si mohou zajistit stovky milionů

PRAHA Minové pole okolo zavádění mýta na silnice I. tříd může poskytnout příležitost krajům zajistit si příspěvky na opravy silnic na roky dopředu.Rezort dopravy se debatě o konkrétních řešeních zatím vyhýbá.

Zavádění mýta na silnice prvních tříd se stává minovým polem, kterým se snaží kličkovat každý, koho se týká – od ministerstva dopravy, přes kraje, až po jednotlivé obce. Například pro krajské pokladny ale může znamenat také příležitost k vymožení si pravidelného finančního přídavku na opravy silnic nižších tříd.Kamiony by se totiž místo dálnic a „jedniček“, které spravuje stát, najednou ocitly v hájemství komunikací, které mají na starosti kraje.

Od ledna 2020 by totiž mělo na mýtnou mapu Česka přibýt 900 kilometrů nově zpoplatněných úseků silnic I. tříd. Kraje se, podle expertů oprávněně, obávají, že takové opatření vytlačí kamiony až na „dvojky“ a „trojky“. Ty ale nejsou v drtivě většině případů na tranzitní dopravu vůbec dimenzované a pod náporem těžkých nákladních vozů by se jejich stav nejspíše začal rapidně zhoršovat. A právě s tímto strašákem jdou do vyjednávání s ministerstvem dopravy zástupci Asociace krajů (AKČR) i Svaz měst a obcí (SMOČR).

Kraje dostávají na opravy a běžnou údržbu silnic II. a III. tříd od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) masivní příspěvky v řádu stovek milionů pro jednotlivé kraje. Ty se ale rok od roku výrazně liší a především není nikde ukotvena jejich garance. To by chtěly kraje pro následující roky změnit.

Čtyři miliardy každý rok

„Stávající forma libovůle státu v poskytování příspěvku je nesystémová. Obecně by měl být nastaven systém pro každoroční příspěvek (nejlépe ze SFDI) na opravu silnic II. a III. třídy,“ formulovala jednu z variant pro LN mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová. Podobný požadavek přitom podporují i kraje, kterých se zpoplatnění „jedniček“ téměř nedotkne.

To je případ třeba Olomouckého kraje, který by podle dle své mluvčí Evy Knajblové kompenzace za lehké navýšení kamionové dopravy nenárokoval, přesto ale lidově řečeno drží basu s ostatními kraji. „Platí to za podmínky, že by stát jednoznačně akceptoval každoroční poskytnutí dotace krajům na opravy silnic II. a III. tříd ve výši minimálně 4 miliard,“ řekla LN Knajblová.

Navržené komunikace, kde má být zakázána tranzitní nákladní doprava.

Hranice čtyř miliard je magická. V praxi by se tím totiž zakonzervoval letošní stav, kdy šly na silnice druhých a třetích tříd celkem právě 4 miliardy – dvě od SFDI a dvě z evropských regionální operačních programů. Za poslední čtyři roky uvolnil stát tímto způsobem 15 miliard. Pro kraje ale nejsou tyto peníze do budoucna jisté. Pro ilustraci kraj Vysočina v roce 2018 obdržel ze SFDI 383 milionů, letos už „jenom“ 179 milionů. Takovým výkyvům by se kraje rády vyhnuly.



Předsedkyně Rady AKČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová ale stále věří v platnost memoranda, jež s kraji podepsal ještě bývalý ministr dopravy Daniel Ťok. „Rozšíření mýta nepovažujeme za dobrý krok,“ zopakovala pro LN hejtmanka. Dle memoranda nemělo k výběru mýta vůbec dojít, záložní variantou se stala tzv. nulová sazba, při které satelitní mýtný systém průjezd kamionů jen monitoroval.

Jenže situace, ve které stát platí provoz mýtného systému, který ale zároveň na 900 kilometrech nic nevybírá, nedává ekonomicky vůbec smysl.

Nemají to platit běžní lidé

Pravidelné prostředky pro silnice II. a III. tříd znějí sice lákavě, jak ale upozornil třeba starosta středočeské Jesenice Pavel Smutný, znamená to jen další ukrajování z rozpočtu státu. „Kamiony zkrátka mají jezdit na silnicích I. tříd a dálnicích. Na těch se má vybírat mýto a z toho platit opravy silnic, ne aby se kvůli tomu tahaly peníze z kapes daňových poplatníků, kteří ty silnice nerozbili,“ řekl LN starosta.

Rezort dopravy se debatě ohledně řešení situace na silnicích nižších tříd nebrání, upozorňuje ale ústy své mluvčí Lenky Rezkové, že je nutné nalézt komplexní řešení, na kterém se shodnou všichni. „Debatu o jednotlivých opatřeních nepovažujeme za účinnou“ dodala pro LN Rezková, podle které se ale ministerstvo nabízí pro roli koordinátora.

Pracovní skupina ministerstva, AKČR a SMOČR se znovu sejde okolo poloviny září.