Do Česka dorazí v příštích dnech tisíce balení chybějícího léku na rakovinu

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  15:26
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Balení léku tamoxifen (25. února 2022) | foto: ČTK / DPA / Hannibal HanschkeČTK

Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 tisíc balení chybějícího léku na rakovinu prsu tamoxifen. Některá balení jsou už dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Jeden z výrobců léku přerušil dodávky do Česka loni na podzim, další letos v červnu. O této mimořádné dodávce, která měla čítat původně necelých 6000 balení, ministerstvo zdravotnictví informovalo i minulý týden.

„Už dnes a v nejbližších dnech najdou v lékárnách dalších více než 10 tisíc balení. A dodávky budou samozřejmě pokračovat. Situace se tak postupně vrací ke standardnímu zásobování,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ženy, které by lék dál nemohly ve své obvyklé lékárně sehnat, se mohou podle doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) obrátit na jinou, svého lékaře nebo onkologické pracoviště, které o ně pečuje.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli očekávanému saturování trhu nebude povolovat další zvláštní léčebné programy, tedy použití léku jiných výrobců, které nejsou registrované v tuzemsku, ale v některé z cizích zemí. Všechny dosud vydané souhlasy budou dál platit. „Lékárny proto mohou nadále využívat dovezená neregistrovaná balení k přípravě individuálně připravovaných léčivých přípravků,“ uvedlo ministerstvo.

Před týdnem informovalo, že pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek, informovalo.

Podle České asociace farmaceutických firem je tamoxifen lék starý téměř 50 let. Asociace upozornila na to, že zatímco na konci 90. let minulého století za něj zdravotní pojišťovny platily 6,90 koruny za tabletu, dnes je to 5,11 koruny. Nízká cena podle asociace přispívá k odchodu konkurence z trhu. „U takto malého trhu a při provozních maržích v jednotkách procent se nelze divit, že v Česku zůstal jediný dodavatel,“ uvedla. Jeden dodavatel pak znamená, že hledání náhrady může trvat týdny či měsíce.

V polovině července ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo. Na začátku srpna sdělilo, že intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do Česka dováženy v řádu dnů.

Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen, mnohem méně často se vyskytuje i u mužů. Tamoxifen podle informací na webu odborné společnosti užívají ženy po chirurgické léčbě či ozařování pro zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru. Jde o syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů.

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