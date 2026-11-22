Od září měly jídelny vařit podle nového spotřebního koše určujícího nutriční složení jídel, ministerstva školství a zdravotnictví ale vyhlášku upraví. Nově budou normy pouze doporučující.
„U dietního stravování nejde o individuální stravovací preference, ale přímo o ochranu zdraví dětí, tedy nejde jen o to, co komu chutná, ale o to, po čem je dítěti zle,“ řekl Fošum. Vyhláška v současné době umožňuje, aby jídelna vařila zvláštní pokrmy dětem, které mají potvrzení lékaře, například o bezlepkové či bezlaktózové dietě.
„V připravované úpravě vyhlášky požadujeme zachování těchto ustanovení. Z pohledu ochrany zdraví dětí je podstatné, aby odborné schvalování receptur pro diety zůstalo zachováno i ve výsledné podobě novely, a na tom budeme trvat,“ dodal.
V Česku je téměř 9000 provozoven školního stravování, denně se v nich stravují téměř dva miliony dětí. Zhruba třetina provozoven obsluhuje víc než 180 strávníků. Podle průzkumu z roku 2025 zajišťovala stravování podle zdravotní diety zhruba třetina jídelen.
Ani vegetariánská či veganská jídla vařit jídelny nemusí. „Škola by proto měla s rodiči hledat vhodné řešení, například umožnit dítěti konzumaci vlastního jídla přineseného z domova,“ doplnil. Jídelna podle něj podle současných pravidel musí dítěti poskytnout nezbytnou pomoc, aby si jídlo mohlo sníst mezi spolužáky. „Ohřátí nebo uložení jídla povinné není ani dnes, jídelna ho ale nabídnout může a máme návod, jak to udělat bezpečně,“ uvedl.
„Hygienické podmínky provozu školních jídelen, bezpečnost potravin, skladování, dodržování teplotních režimů a nakládání s alergeny budeme kontrolovat i nadále. V této oblasti se nic nemění,“ dodal.
Zákon o ochraně veřejného zdraví jídelnám podle něj ukládá, aby jídlo odpovídalo výživovým potřebám dětí. „Jídelníčky chceme nadále odborně hodnotit, sledovat obsah soli a cukru, využívat laboratorní rozbory a poskytovat konkrétní zpětnou vazbu školním jídelnám i jejich zřizovatelům,“ řekl.
Změny se podle dřívějších informací mají dělat na pokyn premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle něj jde o splnění jeho předvolebního slibu, že vláda nebude školním jídelnám vnucovat, co mají vařit, řekl dříve. Zrušení závazných norem uvítala Potravinářská komora a jednotlivé svazy, například pěstitelů brambor nebo ovoce. Změna vyvolala i kritiku, například zástupců rodičů nebo iniciativ, které se zabývají zlepšením zdravotního stavu obyvatel.
„Pokud vláda deklarovala vážný zájem o prevenci onemocnění v naší zemi, je nutné se také a zejména zaměřit na prevenci primární a primordiální, tedy takovou, kdy ještě nejsou patrné žádné příznaky budoucích onemocnění. Zaměření se na dětský věk je pak zcela přirozené, o to více v zemi, ve které 20 procent adolescentů trpí nadváhou a obezitou,“ uvedla v prohlášení Rada Centra výživy, metabolismu a diabetu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Ředitelka Státního zdravotního ústavu, který připravoval pravidla, jež měla platit od září, řekla, že má pochybnosti o tom, zda budou jídelny normy dodržovat, pokud budou jen doporučující.