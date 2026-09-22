Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Průzkum místa, kde jsou toxické látky, půjde provést až při sanaci, tvrdí MŽP

Autor: ,
  12:23aktualizováno  12:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru. (16. září 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
28 fotografií
Dosavadní zjištění v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, nepotvrdila kontaminaci podzemních ani povrchových vod, a to ani na lokální, ani na přeshraniční úrovni. Podrobný hydrogeologický průzkum a následný monitoring budou moci odborníci provést až po odstranění rizikového materiálu, tedy při sanačních pracích.

Kontaminaci podzemních a povrchových vod proto v tuto chvíli nelze definitivně vyloučit. Uvedlo to v úterý ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě.

V bývalém armádním cvičišti se může vyskytovat nevybuchlá munice. Rozsáhlejší terénní práce proto musí počkat, až bude území zcela bezpečné, sdělilo MŽP.

Česká geologická služba tam provedla prvotní průzkum podzemních vod v roce 2021, kdy vyhodnotila kontaminaci jako nepravděpodobnou. Stav vodních zdrojů je pro občany dotčeného území i bavorskou stranu velmi důležité téma.

Starostové i zástupci sousedního bavorského okresu Regen se na něj v pondělí dotazovali na setkání s expertním týmem MŽP vedeným náměstkem Pavlem Vlčkem. Všechny strany se dohodly na pravidelné komunikaci, která bude pokračovat i při řešení staré ekologické zátěže.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) 8. září oznámil, že v bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava je asi tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace asi za 192 milionů Kč má trvat do června 2028.

Vojáci minulý týden v oblasti zahájili ženijní a chemický průzkum. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že armáda zajistí izolaci kontaminovaného místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy. Poté vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní.

MŽP na pondělním jednání s obcemi a bavorskou stranou představilo dosavadní odborné poznatky z průzkumných a sanačních prací. Zásadní zjištění přinesl především rok 2023, kdy geofyzikální průzkum odhalil rozsáhlé deponie historických odpadů, letos na tyto poznatky navázal doplňkový geofyzikální průzkum, který rozsah kontaminace upřesnil, uvedlo v úterý MŽP.

Na dalším postupu spolupracuje MŽP s resortem obrany, který v lokalitě zajistí potřebné drenáže a připravuje výběrové řízení na firmu, která odstraní nebezpečné sudy tak, aby byly odvezené ještě letos.

Konkrétní způsob provedení prací bude upřesněn na základě výsledků přípravné fáze, uvedlo v úterý MŽP. Areál nepřetržitě hlídá policie a armáda.

14. září 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.