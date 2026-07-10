MŽP snížilo počet vymezených akceleračních zón z původních 110 na 61

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  18:26aktualizováno  18:26
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Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách americké trikolory. (3. července 2026) | foto: Tereza Tykalová

Ministerstvo životního prostředí snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren na 61. Původně bylo přitom vymezeno 110 takzvaných akceleračních zón.

Spolu s tím úřad stanovil ještě několik podmínek pro výstavbu, jako například zpracování detailních studií, použití nejúčinnějších a ověřených technologií, minimalizaci záborů zemědělské půdy nebo ochranu živočišných druhů.

Ministerstvo životního prostředí o tom v pátek informovalo v tiskové zprávě. Podle ministerstva omezení zón výrazně snížilo jejich negativní dopady.

Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren.

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