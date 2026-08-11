Necestujte do oblastí zasažených zemětřesením, vyzvalo ministerstvo Čechy v Kolumbii

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  14:13aktualizováno  14:13
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Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených zemětřesením. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělním zemětřesením neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému Drozd ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí, sdělil v úterý mluvčí úřadu Adam Čörgö.

Podle agentury Reuters zahynulo při zemětřesení nejméně 164 lidí. Raněných jsou podle médií stovky a počet obětí pravděpodobně ještě poroste, pokračuje totiž pátrání po nezvěstných.

Prezident Petr Pavel v úterý v kondolenčním telegramu vyjádřil soustrast rodinám obětí a těm, kteří byli zemětřesením zasaženi. „Zároveň přeji brzké a plné uzdravení všem zraněným. V této těžké chvíli myslíme na kolumbijský lid a stojíme při něm,“ uvedl v dopise zaslaném kolumbijskému prezidentovi Abelardovi de la Espriellovi. Pavel v něm rovněž vyjádřil respekt a uznání záchranářům a všem, kteří se podílejí na pomoci postiženým oblastem.

Zemětřesení o síle 7,4 stupně postihlo oblast v pondělí v 07:34 místního času (14:34 SELČ). Ohnisko bylo v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl zaznamenán v téže oblasti následný otřes o síle 4,6 stupně. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za mnoho let vyhlásila nouzový stav. Aktuálně se úřady a záchranáři zaměřují na pátrání po lidech, kteří pravděpodobně uvázli pod troskami zřícených budov.

Česká diplomacie ve zprávě Čechům zaregistrovaným v Drozdu vyzvala, aby lidé do zasažených oblastí necestovali, podrobnější informace mohou nalézt na místním portálu UNGRD. V případě nouze mohou Češi kontaktovat v pracovní době velvyslanectví ČR v Bogotě nebo kdykoliv nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle +420 222 420 222.

Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že v souvislosti se zemětřesením poskytne 15,5 milionu dolarů (téměř 327 milionů korun) na nouzové ubytování, potraviny a další pomoc. Vlády z celé Latinské Ameriky se také přihlásily, aby pomohly.

Evropská unie poskytuje finanční prostředky a podporuje záchranné operace po zemětřesení, uvedla šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. EU podle ní mimo jiné mobilizovala satelitní službu Copernicus na podporu záchranných a humanitárních operací.

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