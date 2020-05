Ministerstvo zahraničí chce do poloviny června otevřít hranice se všemi sousedy

Praha Ministerstvo zahraničí usiluje o to, aby bylo možné do poloviny června otevřít hranice se všemi sousedními státy. Vede s nimi jednání o podmínkách pro tyto kroky, největší pokrok je při rozhovorech s Rakouskem.

Novinářům to v pondělí před jednáním vlády řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Chtěl by také, aby lidé mohli v létě cestovat bez povinnosti absolvovat test na covid-19 nebo jít po návratu do karantény.



„Měli bychom na přelomu května a června dát jasné termíny otevření hranic s našimi sousedy,“ řekl Petříček. Původní plán pro otevření hranic s Rakouskem a se Slovenskem podle ministra počítal s 8. červnem, vzhledem k vývoji epidemiologické situace si ale ministr umí představit i dřívější datum. Hranice s Německem by se podle něj mohly otevřít k 15. červnu. „U Polska to podle mého názoru bude také nejpozději v polovině června, ale tam ta jednání jsou teprve na začátku,“ řekl.



Kvůli otevření hranic čeká diplomaty tento týden série jednání. V úterý spolu budou mluvit ministři zahraničí Česka, Slovenska a Rakouska, podle Petříčka by mohli probírat poslední detaily pro zrušení vzájemných omezení. „Součástí jednání s Rakouskem a Slovenskem bylo zajistit možnost cestování nejen z ekonomických důvodů, ale i kvůli turismu bez toho, aby se lidé museli nechat testovat,“ řekl. V tuto chvíli je ale podle něj předčasné mluvit o tom, zda státy k takovému kroku přistoupí.

Ve středu se uskuteční jednání s Německem. Debaty se vedou také s Řeckem, které má podle Petříčka zájem na tom, aby v létě na jeho ostrovy přijeli čeští turisté. Petříček nicméně upozornil, že je třeba vzít v potaz i riziko nákazy od jiných turistů z rizikových zemí. Proto podle něj není vyloučeno, že letos budou mít dovolené jinou formu než obvykle.

Podle Petříčka je třeba jednat také s českými epidemiology o podmínkách při návratu turistů do Česka. „Já jsem přesvědčen, že pokud se situace bude vyvíjet u nás i v okolních státech podobně jako v posledních týdnech, měli bychom se bavit o tom, že to bude bez zásadních komplikací, bez toho, aby lidé museli trávit buď 14 dní v karanténě, nebo se museli složitě prokazovat drahými testy,“ řekl. V současnosti je při návratu ze zahraničí povinnost prokázat se negativním testem na covid-19, nebo absolvovat karanténu.