Zavřeme několik ambasád, varuje Lipavský kvůli ořezanému rozpočtu

„Prostředky, o které je navýšen rozpočet ministerstva zahraničních věcí, nejsou určeny na konkrétní projekty české zahraniční politiky. Jsou určeny na plánované navýšení platů ve státní správě o pět procent od příštího roku,“ podotkl ministr. Podle návrhu rozpočtu na příští rok z konce srpna měl resort hospodařit s 9,69 miliardy korun.

„S cílovým rozpočtem nemůžeme být spokojeni. Nedostatek prostředků pocítíme v provozu našich zastupitelských úřadů, kdy nás nutně čeká i jejich zavírání, v šíření dobrého jména Česka prostřednictvím českých center, v zastavení dotačních programů či v rozvoji kybernetické bezpečnosti,“ dodal Lipavský.

Částka, kterou má mít ministerstvo k dispozici, je menší, než se kterou počítá schválený rozpočet pro letošní rok. Ta činí 9,98 miliardy korun.

Vláda ve středu schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je schodek vyšší o 11 miliard korun, když deset miliard korun půjde na odstraňování škod po zářijových povodních a o jednu miliardu se zvýší prostředky pro vysoké školy. Letos by měl stát hospodařit se schodkem 282 miliard korun. Kabinet ve středu schválil jeho zvýšení o 30 miliard korun kvůli záplavám.

Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.

Aktuálně se také řeší budoucnost Lipavského v čele ministerstva zahraničí. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámil, že se rozhodl navrhnout odvolání vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) k 30. září.

Bartoš to označil za podraz vzhledem k tomu, že s ministerským předsedou jednal o několik hodin dříve a Fiala mu nic takového nenaznačil. Premiérovi ve středu při jednání kabinetu potvrdil, že ve vládě končí Piráti jako celek, ačkoli o tom zároveň budou v příštích dnech hlasovat členové strany.

Lipavský i další pirátský ministr pro legislativu Michal Šalomoun již avizovali, že při rozhodnutí strany o odchodu z vlády podají demisi. Šéf české diplomacie ale zároveň nejspíš opustí Piráty. O své další budoucnosti v kabinetu bude hovořit s Fialou po návratu ze Spojených států. V médiích se objevily úvahy, že by ve vládě mohl zůstat jako nestraník za jinou vládní stranu.

Na fóru Pirátské strany bylo pro setrvání Lipavského jako ministra 67 procent hlasujících. Dvacet šest procent si naopak myslí, že by měl z vlády odejít.