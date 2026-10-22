Maďaři se tehdy postavili komunistickému režimu a sovětské nadvládě a jejich snahu o svobodný a nezávislý stát následně potlačila vojenská intervence Sovětského svazu.
Lidové povstání v Maďarsku vypuklo po budapešťské demonstraci, která 23. října 1956 chtěla vyjádřit solidaritu s tehdejšími změnami v Polsku, kde se po dělnických bouřích dostal do čela komunistické strany Wladyslaw Gomulka. Původně pokojná akce v Budapešti ale přerostla v ničení symbolů komunismu a nakonec ve srážky s bezpečnostními silami.
Nepokoje, které potlačila až sovětská armáda, trvaly do začátku listopadu. Zahynulo při nich nejméně 3500 lidí. Maďarská revoluce roku 1956 byla nejmasovějším a také na dlouho nejkrvavějším pokusem některé ze zemí východního bloku vymanit se z vlivu Moskvy.