Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

České ministerstvo zahraničí si připomene výročí sovětského masakru v Maďarsku

Autor: ,
  11:54aktualizováno  11:54
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Fortepan / Klausz Ádám

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
32 fotografií
České ministerstvo zahraničí si v pátek připomene 70. výročí maďarského povstání, na budovu Černínského paláce v Praze vyvěsí maďarskou vlajku. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Vyvěšení vlajky je podle něj nejen připomínkou událostí roku 1956, ale zároveň připomínkou významu svobody a nezávislosti.

Maďaři se tehdy postavili komunistickému režimu a sovětské nadvládě a jejich snahu o svobodný a nezávislý stát následně potlačila vojenská intervence Sovětského svazu.

Maďarské povstání 1956
Maďarské povstání 1956
Maďarské povstání 1956
Maďarské povstání 1956
32 fotografií

Lidové povstání v Maďarsku vypuklo po budapešťské demonstraci, která 23. října 1956 chtěla vyjádřit solidaritu s tehdejšími změnami v Polsku, kde se po dělnických bouřích dostal do čela komunistické strany Wladyslaw Gomulka. Původně pokojná akce v Budapešti ale přerostla v ničení symbolů komunismu a nakonec ve srážky s bezpečnostními silami.

Nepokoje, které potlačila až sovětská armáda, trvaly do začátku listopadu. Zahynulo při nich nejméně 3500 lidí. Maďarská revoluce roku 1956 byla nejmasovějším a také na dlouho nejkrvavějším pokusem některé ze zemí východního bloku vymanit se z vlivu Moskvy.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×