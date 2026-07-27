Ministerstvo vyzvalo Čechy, ať nejezdí do požáry zasažené oblasti Francie

„Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s výzvou francouzských úřadů varuje před cestami do oblasti departementu Gironde, který je zasažen rozsáhlými lesními požáry, a vyzývá občany, kteří se v tomto regionu nacházejí, k odjezdu, taktéž dle doporučení a pokynů francouzských úřadů,“ uvedl úřad. Požár podle zprávy zaslané zaregistrovaným Čechům není pod kontrolou, situace je kritická a pokračují evakuace.
Občanům, kteří se nacházejí v zasažených oblastech, ministerstvo doporučilo řídit se bezpodmínečně pokyny francouzských záchranných složek. V případě nouze se mohou Češi v pracovní době obrátit na české velvyslanectví ve Francii na standardní telefonické kontakty, anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva na čísle +420 222 420 222.
Kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie či Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe. Od vypuknutí požárů v jihozápadním francouzském regionu Gironde bylo v této oblasti evakuováno už nejméně 220 tisíc lidí.
Podle českého ministerstva mohou vysoké teploty v nadcházejících dnech přispět k dalšímu šíření ohně. „Na místě zasahuje více než 5000 příslušníků hasičských a bezpečnostních složek. Přesto nelze vyloučit další zhoršení situace,“ uvedl úřad. Aktuální požáry mohou lidé najít na webu https://feuxdeforet.fr.