V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

  18:46aktualizováno  18:46
Téměř letních 25 stupňů Celsia dnes bylo na několika místech v Česku. Na devíti ze zhruba 170 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, dokonce padly teplotní rekordy pro dnešní den. Na síti X to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejtepleji bylo v Dyjákovicích na Znojemsku, kde meteorologové naměřili 24,9 stupně.

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona teprve startuje, o víkendu už mohou turisté vyrazit na oblíbená bleduloviště. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Právě na jihu Moravy dnes byly nejvyšší teploty. Z devíti pokořených teplotních rekordů bylo pět z Jihomoravského kraje. Další tři rekordy padly na Vysočině a jeden v Ústí nad Labem-Vaňově.

Dnešních 24,9 stupně v Dyjákovicích překonalo o 0,2 stupně předchozí rekord pro 5. duben z roku 2016. Druhá nejvyšší teplota byla dnes v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, a to 24,8 stupně. Stejně jako v Dyjákovicích tam dnes překonala o 0,2 stupně dřívější rekord z roku 2016.

Nejstarší rekord, který dnes padl, pocházel ze stanice v Kuchařovicích na Znojemsku. Dnešní teplota 23,8 stupně přesáhla o 1,6 stupně původní rekord z roku 1959.

V Česku padaly teplotní rekordy, na jihu Moravy bylo skoro 25 stupňů

Teplé a slunné počasí vyhnalo ze země chráněné bledule jarní. Byť jejich sezona...

