Právě na jihu Moravy dnes byly nejvyšší teploty. Z devíti pokořených teplotních rekordů bylo pět z Jihomoravského kraje. Další tři rekordy padly na Vysočině a jeden v Ústí nad Labem-Vaňově.
Dnešních 24,9 stupně v Dyjákovicích překonalo o 0,2 stupně předchozí rekord pro 5. duben z roku 2016. Druhá nejvyšší teplota byla dnes v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, a to 24,8 stupně. Stejně jako v Dyjákovicích tam dnes překonala o 0,2 stupně dřívější rekord z roku 2016.
Nejstarší rekord, který dnes padl, pocházel ze stanice v Kuchařovicích na Znojemsku. Dnešní teplota 23,8 stupně přesáhla o 1,6 stupně původní rekord z roku 1959.