Z kolotoče na Českolipsku se odtrhlo rameno s drakem. Děti přečkaly pád bez úhony, muže transportoval vrtulník

Výběr podobných neštěstí z historie: 29. července 2006 - Na pouti v Březnici na Příbramsku na bobové dráze vykolejil a spadl druhý vozík soupravy. Oba pasažéři byli zraněni. Jedenáctiletá dívka utrpěla otevřenou zlomeninu bérce, její otec se zranil lehce. 8. června 2007 - Tři lidé, z toho dva těžce, se podle televize Nova zranili při srážce na bobové dráze na pražském Proseku. Desetiletá dívka utrpěla zlomeninu lebky. 30. června 2007 - V Ostrově na Karlovarsku se poranily dvě dívky, které se houpaly ve speciální kleci. Poté, co se utrhlo rameno držící klec, se houpačka zastavila a dívky upadly. 17. května 2008 - Jednačtyřicetiletý provazochodec Manuel Berousek alias Berondini, který v Novém Jičíně spadl během jízdy na kole umístěném na laně, při které nebyl nijak jištěný, po převozu do nemocnice zemřel. Při pádu, zřejmě vyrovnávací tyčí, zranil přihlížející holčičku, jež utrpěla zlomeninu lebky. 2. května 2009 - Dětský řetízkový kolotoč se zřítil v Lutíně na Olomoucku. Při neštěstí se zranila dvě šestiletá děvčátka. 26. července 2009 - V Ivančicích na Brněnsku utrpěl vážná zranění patnáctiletý chlapec, který vypadl z pouťové atrakce ve tvaru otáčející se lavice. Z výšky šesti metrů dopadl na hlavu a ruce. Zemřel v brněnské nemocnici. 10. října 2009 - Sedm lidí se zranilo poté, co se s nimi utrhla pouťová atrakce v Praze Břevnově. Tři lidé utrpěli středně těžká zranění, ostatní byli poraněni lehce. 7. srpna 2010 - Třináctiletý chlapec vypadl za jízdy z řetízkového kolotoče v Paskově na Frýdecko-Místecku, a z výšky kolem tří metrů dopadl na asfaltovou plochu. Po pádu utrpěl těžká zranění - otevřené zlomeniny na obou pažích. 15. března 2012 - Na Matějské pouti v Praze se utrhl vozík jedné z atrakcí. Při nehodě se zranily dvě ženy; jedna utrpěla středně těžká, druhá lehká zranění. 24. srpna 2014 - Na pouti v Heřmanově Městci na Chrudimsku vypadla z ruského kola pětatřicetiletá žena, která utrpěla těžká zranění hlavy a páteře. Její devítiletá dcera rovněž z gondoly vypadla, ale stihla se chytit zábradlí, takže utrpěla jen šok a odřeniny. 15. května 2015 - Při Majálesu v Třebíči se na otočné lavici těžce zranil sedmnáctiletý mladík. Po převozu do nemocnice zemřel. 1. července 2017 - Na hodech v Zaječí na Břeclavsku se nahnula jedna z pouťových atrakcí s názvem Extreme, když se zbortily opěrné desky a atrakce ztratila stabilitu. Sedm lidí včetně nezletilých se ale zranilo o zvednuté bezpečnostní zábradlí.