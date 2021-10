Na co potřebuje vláda na poslední chvíli skartovačky za 63 tisíc? Premiér cokoliv nekalého odmítá

Podle vyjádření vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha šlo o rutinní nákup, který iniciovali úředníci z oddělení vnitřní bezpečnosti. Pořízení dvou kusů kancelářského vybavení, které NBÚ eviduje v kategorii „zařízení fyzického ničení nosičů informací“, podle ní vycházelo z potřeb tajné spisovny.



„Požadavek reaguje na novelizaci předpisů NATO, který stanovuje velikost střihu při skartaci dokumentů,“ vysvětlila Bartha. Žádný ze stávajících přístrojů ve Strakově akademie prý novým normám nevyhovuje. Taktéž premiér v reakci pro Lidovky.cz odmítl, že by se snad chystalo nějaké větší skartování. Úředníci prý mohli s nákupem klidně počkat na novou vládu.

V registru smluv se objednávka objevila toto úterý. Dodavatelem dvojice skartovaček HSM Securio B24 je firma Noble Class, kterou NBÚ vede jako certifikovaného dodavatele šestadvaceti strojů. Za úřad vlády jsou ve smlouvě vedeni jmenovitě dva ředitelé oddělení: Robert Kuncíř za komunikační technologie a Narek Oganesjan za informatiku.

Datum plnění smlouvy je domluveno na 9. listopad, den po plánovaném ustavení nové Poslanecké sněmovny.

Podle premiéra je nákup skartovaček úsměvný. „Je to skvělý příběh. Vypadá to, že chceme něco skartovat. Vypadá to divně, ale my nemáme co skartovat,“ řekl Babiš před odletem na summit Evropské unie v Bruselu s dodatkem, že nákup zařídili úředníci bez vědomí vedení úřadu.

Ze stejného důvodu si skartovací stroje pořídili také na ministerstvu obrany, jejich objednávka z 6. října je ale daleko větší – za kancelářskou výbavu vydá téměř 1,8 milionu korun; počet přístrojů je však ve zveřejněné smlouvě začerněný.

Ve Strakově akademii shodou náhod panuje u dosluhujících vlád značná obliba pořizování „zametačů stop“ na elektriku. V roce 2016, zhruba rok před volbami do sněmovny, si úřad vlády pod taktovkou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) objednal dokonce 18 skartovaček za více než 120 tisíc korun.

Skartace dokumentů může být u střídajících se garnitur ošemetným tématem. V první Babišově vládě, která nakonec nezískala důvěru sněmovny, usedla v roce 2018 do čela resortu práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová z ANO, která vystřídala Michaelu Marksovou z ČSSD. Němcová tehdy o své předchůdkyni tvrdila, že její lidé na poslední chvíli odvezli z ministerstva stovku pytlů s dokumenty určenými ke skartování. „Není vyloučeno, že se v daném případě mohlo jednat o spolčení více osob s cílem páchání trestné činnosti ať již formou organizované skupiny, či zločinného spolčení,“ tvrdil tehdy mluvčí ministerstva.