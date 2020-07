Na COVID ubytování by měly jít asi 4 miliardy. Část ztrát nahradí, dorovnat propad ale potrvá roky, soudí podnikatelé

Praha Program COVID ubytování, o kterém by měla v pondělí jednat vláda, provozovatelům ubytovacích zařízení pokryje jen část ztrát způsobených v souvislosti s koronavirem a vládními opatřeními. Dorovnat propad bude podle podnikatelů trvat roky. Přesto kompenzaci vítají a doufají v to, že bude schválena. Vyplývá to z vyjádření hoteliérů na dotaz ČTK.

Lidé si stáhli 100 tisíc poukazů na lázeňský pobyt, uplatnili jich zatím 1218. Proces podle ministryně brzdí Brusel Provozovatelé ubytovacích zařízení by podle vládních materiálů mohli za 72 dní, kdy museli mít kvůli vládnímu opatření proti koronaviru zavřeno, dostat státní dotaci za každý pokoj a den podle kategorie 100 až 400 korun. U žádostí bude zohledněna sezonnost ubytovacího provozu, v případě léčebných lázní budou mít na příspěvek nárok jen nestátní zařízení. Zájemce o dotaci se však bude muset vzdát uplatnění dalších nároků na náhradu vzniklé škody a zároveň žadatel nebude moci půl roku od poskytnutí dotace ukončit stávající podnikatelskou činnost. Ze státního rozpočtu by měly být na program vydány zhruba čtyři miliardy korun.

Příjmy hotelů během pandemie Návrh na náhradu už dříve vládě předložila Asociace hotelů a restaurací ČR a Fórum cestovního ruchu ČR. Při výpočtu se podle předsedy Fóra Viliama Sivka vycházelo z průměrné ceny ubytování, v původním návrhu se podle něj počítalo s rozmezím 100 až 500 korun za pokoj a den. Kompenzace, pokud ji stát poskytovatelům ubytování přizná, bude však podle něj jen zlomkem toho, kolik běžně cestovní ruch odvádí do veřejných rozpočtů, a to zhruba 130 miliard korun. Malá svačina pro hladové hotely. Majitelé dosáhnou na paušální kompenzaci, ztratí jiné možnosti Sivek v Praze provozuje pět hotelů a státní podpora pokryje asi pětinu ušlého zisku, řekl. Kvůli nedostatku turistů se zaměřili na české cestovatele. Podle něj se je daří do hlavního města přivádět, tráví v něm hlavně víkendy. Kvůli krizi však Sivek ve svých hotelech musel rapidně snížit ceny, ubytování se podle něj prodává zhruba za třetinu. Ztrátu se podle něj podaří vyrovnat v roce 2022. „My tento návrh vítáme. Samozřejmě reálné ušlé zisky jsou vyšší, tržby hotelu našeho typu nejdou jen z ubytování jako takového, ale i z mnoha doprovodných služeb, nicméně je to alespoň nějaká kompenzace. Bohužel se ale situace zrušením karantény nezlepšila ze dne na den, celý tento rok bude ve znamení velkých ztrát,“ uvedl generální ředitel hotelů NH Prague City a NH Collection Prague Petr Nešpůrek. ‚Přece jen něco jiného něž papežské rady radních.‘ Kladně dotaci hodnotí také zástupce řetězce AVE Hotels Jiří Drbohlav. „Je to přece jen něco jiného, než když nám někteří pražští radní radili od počátku, jak se máme přizpůsobit pro českou klientelu, snížit náklady, rozšířit a zpestřit služby a podobné papežské rady,“ uvedl. Obává se však toho, aby byly podmínky pro žadatele jasně a úplně formulované. Není si například jistý, co znamená „stávající podnikatelská činnost“. „Provozujeme 14 hotelů a dva jsme vypověděli. Nevyloží si to někdo tak, že měníme podnikatelskou činnost?“ uvedl. Nejasná je pro něj také situace s hostely, kde se prodávají postele, nikoliv pokoje. Peníze jsou, ale musí je někdo chtít. Pomoc lidem zasaženým koronavirem nemohla být rychlejší, tvrdí Havlíček O dotaci COVID ubytování nebudou moci žádat provozovatelé ubytování, kteří neměli v předchozích dvou letech ve stejném období otevřeno. Pokud bylo zařízení otevřeno částečně, získá příspěvek v poměrné výši. Podmínka se nevztahuje na ubytovací zařízení otevřená po loňském 1. červnu. Budou mít nárok na podporu v plné výši. Na COVID ubytování se bude vztahovat, stejně jako na další programy státní podpory v souvislosti s pandemií, dočasný rámec Evropské komise. Podnikatelé tak nesmějí z těchto programů čerpat vyšší podporu než 800 000 eur (21,3 milionu korun). Program COVID ubytování bude spuštěn až poté, co získá notifikaci EK. Tento program nebude možné čerpat zároveň s kompenzačním bonusem. Pokud už žadatel bonus dostal, příspěvek mu bude o vyplacenou částku zkrácen. Těžce zkoušené Litovelské Pomoraví. Po koronaviru přišla komáří invaze, turisty místní vyhlížejí marně Do programu se budou moci přihlásit pouze provozovatelé, kteří neměli do konce loňského roku finanční potíže a k 14. březnu neměli nedoplatky na zdravotním pojištění nebo ve vztahu k veřejnému rozpočtu. Hotely a penziony v Praze podle aktuálního průzkumu Asociace hotelů a restaurací ČR v létě čekají obsazenost mezi deseti a 20 procenty. V krajích si slibují 40 až 50procentní naplnění kapacit. Na září a říjen mají hoteliéři v hlavním městě i regionech shodný předpoklad obsazenosti mezi 20 a 30 procenty. Podle Sivka je pro hoteliéry nyní zásadním problémem cashflow a hrozí u nich druhotná platební neschopnost.