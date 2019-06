Litovel Na dálnici D35 u Litovle se odpoledne srazil autobus s nákladním autem. Podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka v autobuse cestovalo asi 25 dětí, při nehodě se vážně zranil řidič autobusu, který byl po vyproštění letecky převezen do nemocnice. Z místa muselo být odvezeno také dalších šest dětí. Dálnice ve směru na Mohelnici je uzavřená.

V autobuse podle informací ČTK cestovali malí sportovci ve věku kolem deseti let. Nehoda se stala poté, co řidič autobusu narazil zezadu do kamionu. „Řidiči zůstal v autobuse zaklíněn, vyprostili jsme ho a předali záchranné službě. Vrtulníkem je převezen do nemocnice. Dalších šest dětí je převáženo do olomoucké fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí hasičů. Nemělo by jít o vážná zranění.

Mluvčí policie Jiřina Vybíhalová řekla ČTK, že nehoda se stala ve směru z Olomouce na Mohelnici na 253. kilometru.