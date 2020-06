Jděte k volbám, vyzývali řečníci. Lidi vyšli do ulic i mimo Prahu, akce se konaly na více než 150 místech

Brno/Ostrava/Hradec Králové/Plzeň Na demonstracích proti vládě se v úterý ve městech po celém Česku sešly stovky lidí. Kritizovaly například postup kabinetu v době koronavirové krize. Akce se konaly na více než 150 místech. Svolal je spolek Milion chvilek. Demonstranti se mezi sebou snažili dodržovat rozestupy, aby nedali záminku k případnému rozpuštění shromáždění. Řečníci je vyzývali, aby šli na podzim ke krajským volbám.

V Brně demonstranti zaplnili velkou část náměstí Svobody. Pořadatelé jim páskami vymezili prostranství před pódiem a vyznačili na dlažbě rozestupy. Lidé ale stáli i za páskami. Mnozí přišli s transparenty, hesla kritizovala premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho vládu. „Ano, bez vás nám bude líp,“ stálo na jednom z transparentů v narážce na volební heslo ANO „ANO, bude líp“.



Řečníci v úvodu kritizovali vládu za nekonzistentní rozhodování a vyjadřování v době šíření koronaviru. Podobně se vyjadřovali i řečníci v Ostravě. „Premiér pod rouškou této koronavirové krize skrývá své machinace,“ řekl moravskoslezský koordinátor Milionu chvilek Luděk Bajgar. Lidem chtěl také připomenout, že je na podzim čekají krajské a senátní volby. Výzvy k účasti ve volbách a odmítnutí hnutí ANO zazněly rovněž v Olomouci nebo Karlových Varech.



Téměř 250 lidí se v dešti sešlo na plzeňském náměstí. Tři řečníci a pouliční básník vyzvali účastníky, aby šli ke krajským volbám. „Bude to začátek konce vlády Andreje Babiše,“ uvedl jeden. Lidé skandovali: „Máme toho dost!“ a „Je nás dost!“ Další řečník nařkl vládu, že uměle udržuje strach z koronaviru. „Nechceme dopustit dlouhodobý nouzový stav. Elity selhaly. To, že jsme to zvládli, je věcí nás všech,“ řekl.

Rovněž v dešti se asi dvě stovky lidí sešly ve Zlíně u sochy T. G. Masaryka. Někteří měli roušky. Drželi například transparenty s texty: „Udavači STB stydíme se za tebe“, „Dík podpoře z Hradu vládnu,lžu a kradu!“, „Kurnik šopa, tož to né, to je teda moc!“ Lidé měli také vlajky, nechyběly červené trenýrky.

Organizátoři protestu v Hradci Králové namalovali křídou na dlažbu značky v požadovaných rozestupech, aby se netísnili. Demonstrace byla bez problémů, stejně jako v dalších městech Královéhradeckého kraje. Zatímco v Hradci se zúčastnilo asi 250 lidí, v Hořicích na Jičínsku jich demonstrovalo asi 30.

V Jihlavě zaplnily asi tři stovky demonstrantů prostor mezi obchodním domem kašnou a morovým sloupem. Také tam byly na dlažbě namalované značky. Vedle kritiky vlády vyjádřili účastníci respekt úternímu oznámení předsedy Senátu a bývalého hejtmana Vysočiny Miloše Vystrčila, že absolvuje cestu na Tchaj-wan i přes kritiku Číny.

V Českých Budějovicích se na náměstí Přemysla Otakara II. na protestní akci sešly přibližně čtyři stovky lidí. Někteří účastníci měli transparenty, na nichž varovali před ovládnutím České televize. V Ústí nad Labem demonstrovalo několik desítek lidí.

Protestující v Jablonci nad Nisou měli třeba hesla „Ptáme se vlády“, „Máme toho dost!“ či „Babiši, co nám ještě ukradneš“. Jedna z řečníků, Mariana Staffenová, připomněla, že uplynulé tři měsíce byly plné životních lekcí a soudržnosti lidí při šití roušek či vyrábění štítů. Vděku se ale podle ní lidé nedočkali. „Naše vláda poděkovala Číně,“ uvedla. Protestní akce se v úterý konala v dalších osmi městech a obcích v Libereckém kraji, například v České Lípě, Semilech, Jilemnici či Loužnici.

Organizátoři úterních protestů chtějí dát najevo nesouhlas s postupem vlády v době koronavirové krize, vymezit se ale chtějí i třeba proti střetu zájmu premiéra nebo proti rozkladu demokratických institucí. Spolek proti vládě a Babišovi protestuje opakovaně, před rokem uspořádal demonstraci se statisícovou účastí.