Na Dole Darkov se provádí rozsáhlá dezinfekce. Budova se musí vyklidit, utěsnit, pak probíhá zásah

Karviná Na Dole Darkov těžební společnosti OKD v Karviné, kde je ohnisko koronaviru, začali hasiči v pondělí provádět dekontaminaci. Hasiči budou prostory desinfikovat až do středy. Řekla v úterý mluvčí OKD Naďa Chattová. Na dole v úterý začala také druhá vlna testování zaměstnanců.

Podle mluvčí má dekontaminace zajistit větší bezpečnost zaměstnanců OKD. Dvě desítky hasičů během tří dnů budou čistit šatny, koupelny, chodby i kanceláře. „Tato dezinfekce je nad rámec už přijatých opatření. Je to naše společná iniciativa, která podpoří stávající opatření doporučená hygieniky,“ uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.



V pondělí hasiči dekontaminovali koupelny a šatny dolu. Profesionální hasiči dezinfekci provádí v oblecích, rukavicích a speciálních maskách pomocí šesti generátorů horkého dezinfekčního aerosolu.

„Je to náročnější organizačně, budova se musí vyklidit, utěsnit, pak probíhá samotný zásah, následuje odvětrání a opět se místo zpřístupní pro lidi,“ uvedl ředitel provozu OKD David Hájek. Mimo to se na dole stále každodenně dezinfikují společné prostory včetně dopravních nádob a vozíků, a to na všech lokalitách OKD.

Na Dole Darkov v úterý rovněž začala druhá etapa plošného testování zaměstnanců, otestováno má být zhruba 250 lidí. Testování má ověřit, zda se nemoc covid-19 později neprojevila u pracovníků, jejichž vzorky byly při prvních testech negativní. Nákaza se v Moravskoslezském kraji šíří prakticky už jen v souvislosti s ohniskem na Dole Darkov, mimo něj přibyl v pondělí jen jediný pozitivní pacient. V rámci nákazy na Dole Darkov bylo k pondělnímu odpoledni pozitivně testováno 356 lidí. Je mezi nimi 236 zaměstnanců dolu a 114 jejich příbuzných. Šest pozitivně testovaných jsou lidé z jiných firem, které na dole provádějí například údržbu.