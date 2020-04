Na farmářský trh jen podle nových pravidel. Některým prodejcům se ale zdají nejasná

Praha Vláda v úterý schválila podrobný plán postupného uvolňování omezení podnikání, který by měl platit v případě, že se bude dařit držet šíření koronaviru pod kontrolou. V pondělí 20. dubna budou moci mimo jiné otevřít i farmářské trhy. Zemědělci, kteří hlásí významné ztráty, tak mohou začít za přísných podmínek prodávat své produkty. Doporučené rozestupy a další opatření jsou však pro některé z nich nejasná.

„Do této chvíle se nám nepodařilo zjistit, co přesně pro nás vlastně platí. Čekáme, že k tomu ministerstvo zemědělství vydá nějaká oficiální pravidla. Všechny informace jsme se dozvěděli až z médií, nikdo nás předem neinformoval,“ řekla pro Lidovky.cz Andrea Vodňanská, mluvčí farmářských trhů na Vítězném náměstí v Praze, který bude nejspíš otevřený od 2. května.

Za nejasné má především bezpečné odstupy, u kterých ale resort zemědělství nestanovil konkrétní vzdálenost. „Nevíme, jak máme zajistit, aby třeba lidé nebyli příliš blízko u sebe a podobně. Myslím si, že to nebude v rámci trhu vůbec jednoduché. Navíc budeme muset omezit počet stánků asi na polovinu,“ dodala Vodňanská.

Rozestupy dva metry

Předseda Asociace farmářských tržišť ale považuje pravidla pro pořádání trhů za přehledná. „Zákazníci a prodejci musí dodržovat rozestupy asi dva metry, dezinfekce musí být k dispozici u každého stánku, samozřejmostí je omyvatelný pult, a ještě důrazně doporučujeme prodejcům rukavice. Pochopitelně preferujeme bezhotovostní platby. Pokud v hotovosti, prodejce by měl určit pouze jednu osobu, která bude zacházet s penězi,“ řekl Jiří Sedláček webu Lidovky.cz.

Za velký problém nepovažuje ani velké shlukování lidí, kterých bývá v sobotu na pražské náplavce 5000 i víc. „Myslíme si, že návštěvnost nebude ani zdaleka vypadat tak jako před koronavirem. Navíc je potřeba si uvědomit, že tam nebudou turisté,“ upřesnil Sedláček, který je zároveň předseda spolku Archetyp, který trhy na pražské Náplavce provozuje.

Od pondělí obnovuje provoz také Brno na Zelném trhu. Prodejní stoly budou rozmístěny dokonce v pětimetrových rozestupech a u všech bude k dispozici desinfekce na ruce. „Na ploše trhu budeme samozřejmě dohlížet na dodržování všech bezpečnostních opatření, která jsou v této době zavedena,“ potvrzuje Kateřina Dobešová, mluvčí městské části Brno-střed.

Pokles tržeb o 80 procent

Zemědělci však hlásí velké ztráty a podle Sedláčka by mohlo až 40 procent malých rodinných farmářů skončit. Zejména ti, kteří jsou závislí na odbytu na trzích.

„Nedaří se nám moc dobře, nemáme kde prodávat, jen doma. Pro nás jsou farmářské trhy živobytí. Pokles tržeb je asi 80 procent. Otevřeli hobbymarkety, což je úplná hloupost. Vláda má ráda jenom ty velké a nás malé ne. Teď se to snad trochu zlepší,“ řekl pro Lidovky.cz Pavel Ill, spolumajitel rodinné farmy ve Šlapanicích ve Středočeském kraji.

Na Moravě je to stejné. „Pro nás malé zemědělce je to velmi nepříjemná situace. Hlavní odbytiště máme na městských trzích. V sezoně tam prodáme asi polovinu našich produktů, takže nám to hodně chybí,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Weidenthaler, majitel zahradnictví Biozelenina v obci Velehrad.