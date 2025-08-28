Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platí druhý stupeň

  20:19aktualizováno  20:19
Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. Novinářům to sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Požár zasáhl také dřevěný objekt, který je přes cestu. „Zásah komplikuje silný vítr, který zásadně ovlivnil přenos požáru na zasažené stavby,“ uvedla Langerová.

Hořela i plynová přípojka, hasiči ji v průběhu zásahu zabezpečili. „Při požáru nebylo nutné nikoho evakuovat a rovněž nebyl nikdo zraněn,“ uvedla Langerová.

Hasiči se podle ní snažili také ochránit další objekty. Na místě je 18 jednotek. „Voda je na místa dovážená kyvadlově, čerpaná z přírodních zdrojů, ale i z hydrantové sítě,“ uvedla mluvčí.

Hasiči také kontrolovali objekty v blízkosti požářiště, které požár nezasáhl, zjišťovali mimo jiné jejich teplotu.

