Na Frýdlantsku přestalo pršet, stav nebezpečí tam kraj nevyhlásí. Upozornění ale platí i pro Chrudimsko a Jeseníky

Praha Na Frýdlantsku přestalo pršet, situace se zklidňuje, voda v řekách začala klesat. Stav nebezpečí tam Liberecký kraj vyhlašovat nebude, hasiči a obce jsou schopny situaci v tuto chvíli zvládnout prostředky, které mají k dispozici, řekl po jednání krizového štábu novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Doufá, že noční déšť už nebude tak silný, jak meteorologové předpovídají, a hladiny potoků a řek budou dál klesat.

V Libereckém kraji platí od rána stav ohrožení na Smědé a Řasnici na Frýdlantsku, ale také na Bulovském potoce nebo Olešce. Podle informací z Povodí Labe se na třetí povodňový stupeň dostala i Jeřice v Mníšku na Liberecku, druhý povodňový stupeň platí na Kamenici v Plavech na Jablonecku. Na první stupni je Jizera v Železném Brodu a Jablonci nad Jizerou, Lužická Nisa v Liberci a Libuňka v Pelešanech. Hladiny už ale klesají, třeba Smědá ve Frýdlantu kulminovala ve 14:00, kdy hladina dosáhla 233 centimetrů, od té doby klesá a v 17:30 už byla na 157 centimetrech.

Voda se rozlila do zahrad a polí, místy se dostala do sklepů a zaplavila i některé silnice. Nepřístupná je stále Višňová, kde příjezdové komunikace zůstávají pod vodou. Na druhý stupeň už klesla Smědá v Hejnicích a znovu průjezdná je ulice Petra Bezruče i silnice do Bílého Potoka. Na Frýdlantsku pomáhá 37 jednotek hasičů, zapojily se do protipovodňových opatření, plní a rozvážejí pytle s pískem. „Požádali jsme o posily ze Středočeského kraje,“ řekl Jan Málek pověřený řízením hasičů v kraji.

Velká voda poškodila vtoková potrubí nedávno rekonstruované úpravny pitné vody v Bílém Potoce, kterou musela Frýdlantská vodárenská společnost (FVS) odstavit. Zásobuje Bílý Potok, Raspenavu, Hejnice a částečně Nové Město pod Smrkem. „Bohužel v těch nejbližších obcích začíná voda docházet, takže jsme připraveni od 18:00 zajistit nouzové zásobování cisternami,“ řek ředitel FVS Petr Olyšar. Dokud neklesne voda, aby bylo možné se dostat k potrubí v korytě, není schopen říct, jak velké škody na úpravně vznikly a kdy bude možné provoz obnovit.

Bez ohledu na zlepšení situace posílila zdravotnická záchranná služba své týmy na Frýdlantsku. „Přidali jsme čtvrtý tým přímo do nejvíce postižené oblasti ve Višňové, pro případ, že bychom se tam později nemohli třeba dostat,“ řekl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Na místě mají podle něj záchranáři vůz „hromadného neštěstí“, který slouží při podobných událostech záchranářům jako zázemí, a také sanitku s posádkou. Další tři týmy záchranářů jsou podle něj přímo ve Frýdlantu. „Zasahovat ale v souvislosti s povodní zatím nemuseli,“ dodal.

Nebezpečí záplav platí pro Chrudimsko a Jesenicky

Český hydrometeorologický ústav zvýšil stupeň upozornění na extrémní nebezpečí záplav také na Chrudimsku a Jesenicku. V platnosti je do sobotního odpoledne, případně podvečera.

Vydatně pršet má na severu a východě Čech, na Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku podle meteorologů ale i v dalších dnech. Například v Beskydech a Jeseníkách do pondělí a do této doby tam může spadnout kolem 90 milimetrů srážek za 48 hodin.

„Zároveň se na severovýchodě území může během nedělního odpoledne a večera ojediněle vyskytnout silná bouřka s krátkodobým úhrnem kolem 30 mm,“ doplnili meteorologové. Na Českomoravské vrchovině očekávají ojediněle až 60 milimetrů srážek.

Kvůli neustávajícímu dešti a již nasyceným korytům řek meteorologové předpokládají u toků, které odvodňují Jizerské hory, vzestup hladin na druhý, místy i třetí stupeň povodňové aktivity. Druhého stupně mohou dosáhnout i řeky odvodňující Krkonoše, sever Českomoravské vrchoviny, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.

V Moravskoslezském kraji hladiny řek po předchozích silných deštích v sobotu klesly, na čtyřech místech ráno platil první stupeň povodňové aktivity. Očekávané srážky v Beskydech a Jeseníkách mohou situaci ale opět zhoršit.