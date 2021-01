Hranice s Bavorskem zažívají nápor pendlerů. Tvoří se dlouhé fronty, ta nejdelší má přibližně dva kilometry

Železná Ruda (Klatovsko) Hraniční přechody z ČR do Bavorska v Plzeňském kraji v pondělí od brzkého rána zažívají nápor pendlerů, kteří jezdí za prací každý den. Nejdelší asi dvoukilometrová fronta osobních vozů je z české strany zřejmě na Folmavě na Domažlicku. Ale jde to plynule, řekla ČTK domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. V pondělí ráno jezdí nejvíce Čechů do německých továren.

VIDEO: Pendleři stáli na hranicích s Německem v dlouhých frontách. Hlavní nápor se ale čeká v pondělí „Zhruba půlkilometrová fronta je také v Lískové na Domažlicku a než se dojede k hranicím, tak to trvá zhruba půl hodiny, na Folmavě asi hodinu,“ uvedla mluvčí. Fronty se netvoří v Železné Rudě na Klatovsku. Na německé straně přechodu jsou odstavené desítky vozů a čeští pendleři stojí frontu na ulici před Arberlandhalle v Bayerisch Eisensteinu (Bavorská Železná Ruda), kde testují zdarma od 05:00 do 09:00.

Na všech třech přechodech jsou na německé straně mobilní testovací stanice, na nichž Němci dělají zdarma pendlerům antigenní rychlotesty. Čeští policisté tam zatím podle Brožové nekontrolují, jen v případě potřeby budou dohlížet na dopravní situaci. Dálniční přechod Rozvadov, největší v Plzeňském kraji, je podle tachovské policejní mluvčí Dagmar Jirouškové průjezdný bez front. Podle informací ČTK je na německé straně odběrové místo až dále za hranicí u města Vohenstrauss v Horní Falci. I tam se tvoří dlouhé kolony. U hraničního přechodu v Pomezí roste testovací místo pro pendlery. Vzniknou i další Ve Waldmünchenu (na české straně Lísková) bylo asi 300 vozidel a ve Furth im Waldu/Folmava kolem 400, sdělil německý policejní mluvčí. Dodal, že počet vozidel a tím i dopravní zácpa neustále narůstají a fronta se podle něj už táhne až do České republiky.

Naproti tomu je klidnější situace na přechodu Schirnding/Pomezí nad Ohří, sdělil DPA mluvčí tamní policejní stanice. „Předpokládám, že většina dojíždějících již byla o víkendu testována, a proto nemají žádný problém,“ poznamenal. Dojíždějící mají povolen vstup do země s negativním testem ne starším než 48 hodin. Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Čechy na kompromisu a chce dva testy na koronavirus týdně.

Podle prezidentky Asociace pendlerů ČR Zuzany Vintrové panuje mezi pendlery velká nervozita. Spolu s ministerstvy a vládou tlačí na bavorskou vládu, aby počet povinných testů pendlerů snížila. Dnes by spolu měli opět mluvit český premiér a předseda bavorské vlády. Podle Vintrové kvůli častým povinným testům, které jsou „logisticky neproveditelné“, zkolabují obě strany pohraničí. Čechů jezdí denně do Německa za prací kolem 60 000.