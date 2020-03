Na inspirativní učitele fyziky a informatiky čeká cena Albertus

Praha Všichni je každodenně používáme a nedovedeme si bez nich představit život, přesto většina z nás nechápe, jak fungují. Řeč je o technologiích – od rozhlasového a televizního vysílání přes mobilní telefony až po internetové připojení.

Vzbudit zájem mladé generace o obory, bez nichž se vývoj nových technologií neobejde, mohou jejich učitelé. Vyučující fyziky a informatiky na základních a středních školách, kteří své žáky dokážou zaujmout a inspirovat k hlubšímu studiu, se rozhodlo podpořit osm odborných organizací, které pro ně vymyslely cenu Albertus.



Patří k nim Matematicko-fyzikální fakulta UK, Jednota českých matematiků a fyziků, Fyzikálně pedagogická společnost JČMF, Česká fyzikální společnost, Elixír do škol, Česká hlava, Svět techniky Ostrava a pražské Planetum.

„Cenou Albertus chceme především vyzdvihnout důležitost technického vzdělávání a ocenit každodenní práci inspirativních pedagogů ve třídách,“ vzkazují zakladatelé.

Vstoupit do klání o cenu Albertus mohou sami učitelé, nebo je může přihlásit někdo jiný, například studenti. Termín podání nominací je do konce března, ocenění laureátů by mělo proběhnout 23. května v rámci konference Elixír do škol v Hradci Králové. Nominační formulář je k dispozici pod tímto odkazem: https://bit.ly/2VG5O68