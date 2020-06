Na internetu si již nelze volně přehrát hry Járy Cimrmana, došlo ke smazání celého kanálu

Praha Hry legendárního Járy Cimrmana, které byly donedávna volně přístupné na internetu, už si nelze přehrát. Dostupné nejsou ani na populárním kanálu Youtube, odkud zmizel celý kanál Divadlo Járy Cimrmanna. Na platformě bylo dříve k vidění všech 15 her v celé délce.

Český mytický génius Jára Cimrman „napsal“ celkem patnáct her, které bylo ještě donedávna možné zhlédnout na kanále Divadlo Járy Cimrmanna na Youtube. Tento kanál byl ale dva roky od smazání audionahrávek ze všech streamovacích služeb rovněž smazán. Informoval o tom server Mediář.

Provozovatel platformy Youtube, tedy společnost Google, před čtyřmi lety přitom vznik kanálu slavnostně oznámil oficální tiskovou zprávou. Představitelé Divadla Járy Cimrmana podle vyjádření své ředitelky Jany Rumlenové přitom stejnojmenný kanál neprovozovali. „Nevíme, co se stalo. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana kanál Divadlo Járy Cimrmana neprovozovalo a nevíme, kdo ho provozoval. Obrátili jsme se na členy Divadla Járy Cimrmana, ale zatím nemáme žádnou odpověď,“ sdělila na dotaz Médiáře ředitelka Žižkovského divadla Járy Cimrmana Rumlenová.

Společnost Supraphon, která před dvěma lety stála za stažením zvukových záznamů Cimrmanových her z platforem jako Spotify či Apple Music rovněž uvedla, že za zrušením youtubového kanálu nestojí. „Naše vydavatelství vydává pouze zvukové záznamy her Divadla Járy Cimrmana, na jejich audiovizuální podobu práva nemáme. Z toho důvodu nejsme a nebyli jsme provozovateli zmíněného kanálu Divadla Járy Cimrmana na YouTube, příčinu jeho zmizení tudíž neznám,“ uvedl vedoucí digitálního obchodního oddělení Supraphonu Michal Koch.

Za stažením kanálu podle zjištění Mediáře stojí spor Filipa Smoljaka, který je jedním ze čtyř potomků spoluzakladatele divadal Ladislava Smoljaka, se společností Originální videojournal. Smoljak se totiž dožaduje informace o zmíněných nahrávkách, z nichž mnohé firma Originální videojournal měla pořídit. Smoljak na Facebooku uvedl, že za zmizení záznamů z Youtube je přímo zodpovědný advokát Rudolf Leška, který společnost zastupuje.

„Originální videojournal je výrobcem některých zmíněných nahrávek, kterého žaluje Filip Smoljak a vytýká mu, že může za to, že nahrávky her Divadla Járy Cimrmana jsou dostupné na YouTube,“ uvedl pro Mediář Leška.

„Originální videojournal strpěl různé své nahrávky na YouTube, neznamená to ale, že z nich měl jakýkoli příjem. Ale vzhledem k tomu, že existence zmíněných nahrávek na YouTube Filipu Smoljakovi vadí, požádali jsme YouTube o to, co mohl (Filip Smoljak) udělat i sám a bez žaloby na mého klienta, tedy o stažení všech videí s hrami Divadla Járy Cimrmana, a to jak na zmíněném kanále, tak i jiných, které jsme našli,“ dodal advokát.