Na jakých dětech má stát ušetřit? Anketa pobouřila rodiče, autorem je přitom hlavní ‚vyjednavač‘ s Babišem

Praha Rodičovský příspěvek štěpí nejen vládní koalici, ale i samotné rodiče. Na facebookových stránkách vedou zákopovou válku, i když jim jde o stejnou věc. A vláda definitivní odpověď, jakým způsobem rodičovské dávky navýší, stále odkládá.

Nejistá situace kolem toho, kdo a kolik dostane, vyhrotila rozkol mezi dvěma skupinkami rodičů na sociální síti. Zástupce té početnější, Martin Štros, který se setkal jak s premiérem Andrejem Babišem (ANO), tak s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), totiž na Facebooku vyvěsil anketu s otázkou, na kterých dětech by se mělo ušetřit, pokud vláda nenajde dostatek financí ve státní kase.

To rozlítilo nejen členy v oné skupině, ale zejména v té protestní, která vznikla, aby vyjádřila podporu původnímu návrhu Maláčové - zvýšení rodičovské pro všechny děti do čtyř let věku. Ve Štrosově anketě získala nejvíce hlasů odpověď, že ušetřit má stát „na těch (dětech, pozn. red.), které už 1.1.2020 nebudou příspěvek pobírat“. Souhlas s ní vyjádřilo přes 11 tisíc lidí. A je to také varianta, kterou preferuje premiér i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Kdyby tu anketu zveřejnili dnes, byla bych přesvědčená, že jde o apríl. Divím se, že se členové ve skupince vůbec takto prezentované ankety účastní,“ zněl jeden z mírnějších komentářů.

Štros se pak snažil vysvětlit, proč vůbec takovou otázku položil, a raději pod příspěvkem s anketou vypnul možnost komentářů, které byly dle jeho slov zbytečně útočné.

„Takže milý státe, tohle celé se ti zkrátka moc nepovedlo. Udělal si v komunikaci s lidmi chybu a za chyby se platí. Tak teď holt asi zase za jednu zaplatíš. Není to pro tebe poprvé. Už si dřív platil zahraničním firmám desítky miliard za prohrané soudy... Proti tomu je těch pár miliard pro maminky a tatínky docela zvládnutelné, nebo ne? A jak asi víš, vždyť my ti část z toho na daních zase vrátíme! A až ty naše děti vyrostou a začnou pracovat, však ty si to od nich stejně vezmeš zpátky, nebo ne?“ napsal Štros na sociální síti a klidnil tak anketou naštvané rodiče.

Před časem chtěly některé matky znovu spojit síly obou znesvářených skupin, ale ta vedená Štrosem údajně odmítla válečnou sekyru zakopat. „Mně už začíná rozum stát nad tím, jak tahle kauza rozděluje v ČR přátele, známé, ale i rodiny nedej Bůh manželství. Začínám být z toho všeho znechucená a budu se distancovat od téhle kauzy,“ shrnula nechuť dohadovat se s jinými matkami jedna z nich.