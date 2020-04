Na schůzi vlády bude velká diskuze o nouzovém stavu. Kabinet přerušil jednání kvůli konferenci zemí EU

Praha Vláda zhruba ve 14:30 přerušila jednání kvůli videokonferenci prezidentů a premiérů Evropské unie, které se od 15:00 zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO). Ministři se k zasedání vrátí v 20:00, informoval novináře tiskový odbor kabinetu. Vláda se dnes zabývá mimo jiné možností dalšího prodloužení nouzového stavu. Dosud na dnešním zasedání schválila například nařízení, že po dobu trvání mimořádných opatření nebude možné zvyšovat nájemné z bytů.

Prezidenti a premiéři zemí EU se budou zabývat hlavně tím, jak oživit evropské hospodářství postižené pandemií covid-19. Naproti tomu čtvrteční jednání Ústředního krizového štábu, jemuž předsedá vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), bylo zrušeno.

Vláda má ve čtvrtek mimo jiné zvážit další uvolňování opatření kvůli koronaviru. Ministři mají rozhodnout také o volnějším režimu pro práci v zahraničí. Velká diskuse se předpokládá o možném prodloužení nouzového stavu poté, co soud dnes zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby.

Kabinet má do pondělí čas, aby opatření přijal v zákonné formě, tedy jako krizové opatření. Nouzový stav v současnosti platí do 30. dubna. Hamáček jeho prodloužení považoval za nutné, Babiš to dosud nepodporoval. Podle informací tiskového odboru kabinetu by vláda měla zasedat i v pátek od 11:00.