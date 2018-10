Na jedno křeslo čtyři primátoři. Jaké jsou varianty budoucí pražské koalice?

PRAHA Pražské zastupitelstvo je sice po volbách o dvě strany „lehčí“, počet kandidátů na primátora je ale rekordní. O řetěz se hlásí hned čtyři z pěti úspěšných stran. Není divu, na Prahu s rozpočtem rovnajícím se silovému ministerstvu se strany soustředily nejvíc. Logicky by měl být první na řadě Bohuslav Svoboda, lídr ODS, jež volby v Praze vyhrála. Jenže o vládu se hlasitěji přihlásili jeho soupeři a ODS by navzdory vítězství mohla skončit v opozici. Přinášíme vám možné varianty budoucí pražské koalice.

1. Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL)

Představitelé uskupení kolem TOP 09 se v čele s Jiřím Pospíšilem sešli se sdružením Praha sobě už v sobotu večer. O den později následovala schůzka i s Piráty. Zástupci všech stran se shodují na tom, že by o tuto variantu koalice stáli nejvíc. Ovšem visí nad ní stále řada otazníků. Je to například zmíněná pirátská podmínka na nekumulování funkcí. Jan Čižinský (Praha sobě) je ochotný vzdát se poslaneckého mandátu, ale chce i nadále pokračovat jako starosta Prahy 7. Pospíšil je zase europoslancem.

Navíc se předpokládá, že na sebe bude narážet pragmatický politický přístup Spojených sil pro Prahu a aktivistický přístup představovaný Prahou sobě a Piráty. Dohoda tak nebude snadná. Podle zdrojů LN navíc už teď u některých zástupců existují obavy, že kdyby se strany dohodly, koalice nebude mít kvůli různým názorům a přístupům dlouhou životnost. Nejen pomyslná opozice, ale i lidé z možné koalice dávají spolupráci maximálně rok. Nutno ale dodat, že podobné odhady existovaly i v předchozím volebním období, kde byly vztahy mimořádně vyhrocené. S krátkou přestávkou pak koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (KDU-ČSL, Zelení a STAN) vládla celé čtyři roky. Také by se fakticky nejednalo o koalici tří stran, ale šesti, vzhledem k tomu, že „spojené síly“ tvoří zástupci tří stran a nezávislých kandidátů.

Spojené síly pro Prahu si navíc otevřeně nechávají cestu k ODS i hnutí ANO. Jinou spolupráci ale nevylučují ani Piráti, i když ti zatím chtějí jednat o koalici právě v tomto složení. Nad společným programem se všechny tři subjekty hodlají poprvé sejít tuto středu.

2. ODS, Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) a Piráti

Občanští demokraté a zástupci „spojených sil“ už se spolu sešli a představitelé nešetřili pozitivními proklamacemi, že mají výbornou shodu v programu. Společně ale nemají většinu, museli by tak přibrat ještě třetího partnera. Nabízí se Piráti, kteří spolupráci nevyloučili. Podle první místopředsedkyně Alexandry Udženiji ale Piráti dělají všechno pro to, aby vítěze voleb – tedy ODS – obešli. „Vědí, že když budou jednat s vítězem, vítěz by měl mít primátora,“ řekla.



3. ODS, Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) a Praha sobě

Občanské demokraty a Pospíšilovo uskupení by teoreticky mohla doplnit i Praha sobě. První dva jmenovaní by se tomu nebránili. Ovšem předseda uskupení Praha sobě Čižinský nechce s ODS ani jednat. V pondělí ho k zasednutí ke společnému stolu vyzvala Alexandra Udženija, podle ní by to byla nejlepší možná koalice. Podle Čižinského ale platí to, co jeho sdružení tvrdilo před volbami, tedy že s ODS nepůjdou.



4. ODS, Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) s podporou ANO

V kuloárech už se začalo mluvit o případné podpoře hnutí ANO, ať už v koalici, nebo jen jako podporujícího subjektu. Tato varianta je ale velmi málo pravděpodobná a i členové „spojených sil“ ji zatím nevidí jako reálnou. Předseda ANO Andrej Babiš, který má v hnutí hlavní slovo, navíc už řekl, že jeho uskupení by si zasloužilo, aby bylo v opozici. Podle něj je totiž důvodem, proč hnutí v hlavním městě skončilo poslední, to, „co předvedli zástupci ANO na magistrátu“.



Pražské ANO se ale možného působení ve vládě metropole nevzdává. Podle informací LN zevnitř hnutí strana nebude jen trpělivě vyčkávat, jak dopadnou jednání ostatních hráčů. „Prioritou jsou pro nás teď povolební vyjednávání. Chceme, aby v Praze vznikla taková koalice, která nastartuje velké dopravní investice a rozhýbe i investice do kvality života Pražanů,“ prohlásil v pondělí nově zvolený místopředseda klubu zastupitelů ANO Radomír Nepil.

5. ODS, Piráti, Praha sobě, Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL)

Voliči v Praze se rozdělili v podstatě do pěti rovnoměrných skupin, strany mají podobné výsledky. Odráží se to i na počtu mandátů. Zatímco ODS, která volby vyhrála, bude mít 14 zastupitelů, Piráti, Praha sobě i Spojené síly pro Prahu získali po 13, poslední ANO dostane 12 křesel. Někteří zastupitelé tak mluví i o široké spolupráci všech bez hnutí ANO.



Tato varianta je ale nejméně pravděpodobná. Nejen kvůli tomu, že Praha sobě už odmítla spolupráci s ODS, ale i kvůli tomu, že by do vznikající koalice přinesla víc subjektů, a tedy i mnohem komplikovanější dohodu.