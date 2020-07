Hygienici testovali o víkendu na Jihlavsku, potvrzeny tři nové případy covidu-19

Jihlava Z více než 100 odběrů, jež udělali v sobotu hygienici na Jihlavsku, jsou tři potvrzené případy nemoci covid-19. Hygienici testovali i v neděli, výsledky budou znát v pondělí. Za víkend udělali hygienici stovky testů, nemoc se v regionu lavinovitě nešíří, řekl Jiří Kos z krajské hygienické stanice. Hygienici odebrali vzorky zaměstnancům jihlavské nemocnice a klientům sociálních služeb. Všechny případy souvisí s ohniskem nemoci covid-19 ve Větrném Jeníkově.

Z nedělních potvrzených tří případů jsou dva u lidí, kteří byli v kontaktu s nemocným člověkem, třetí spadá do sociálních služeb. „Dalo se to očekávat, není to nic tak dramatického. Jsou to všechno předpokládané odběry na základě vyhledávání kontaktů. Nešíří se to nijak lavinovitě. Plošné testování to není, ale těch odběrů se udělalo relativně dost, tak snad se to trošku zklidní,“ řekl Kos.

V neděli odebírali hygienici vzorky jen u akutních případů. Výsledky budou mít v pondělí.

Všechny případy souvisí s ohniskem nákazy ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. Prokázala se tam na konci minulého týdne, zatím tam testy potvrdily 24 nemocných.

V pátek se nemoc prokázala u tří zdravotních sester jihlavských sociálních služeb. Hygienici proto testují desítky jejich klientů. Testy na koronavirus absolvují i někteří zaměstnanci jihlavské nemocnice kvůli hospitalizaci pacientky, u níž se prokázal covid-19.

Jihlavský magistrát zavede od pondělí 13. července povinné nošení roušek při vstupu do budov úřadu. Přímo na magistrátu se sice nemoc covid-19 zatím neprojevila, ale nemocná je jedna spolupracovnice města. Radnice tak chystá preventivně další opatření, znovu by mohly být povinné i roušky v MHD.