Na 18 místech bylo překonáno teplotní minimum pro tento den. Na stanici Ropice v Moravskoslezském kraji padl i absolutní listopadový rekord.
Nejchladněji bylo nad ránem v Jizerských horách, kde několik stanic naměřilo extrémní teploty. Na stanici Jizerka - rašeliniště bylo minus 24,1 stupně, stanice Kořenov - Jizerka hlásí minus 22,8 stupně Celsia.
Velmi nízké teploty byly i na dalších místech, třeba v Orlickém Záhoří na Rychnovsku bylo minus 20,4 stupně Celsia, stanice Králíky v Pardubickém kraji naměřila minus 18,1 stupně, v Ropicích na Frýdecko-Místecku bylo minus 17,3 stupně Celsia.
Na řadě míst bude v neděli slunečné počasí. V západní polovině Čech, na Vysočině a na jihu Moravy zůstane nízká oblačnost. Odpoledne a večer bude nízká oblačnost v Čechách a na Českomoravské vrchovině pozvolna přibývat.
Nejvyšší teploty zůstanou většinou pod nulou, v Čechách mohou výjimečně vystoupat na dva stupně Celsia. Na Českomoravské vrchovině zesílí vítr a při sněhové pokrývce se tak mohou tvořit sněhové jazyky, uvedli meteorologové na síti X.