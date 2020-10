Na jižní Moravě by možná už v neděli mohli podepsat koaliční smlouvu několik stran

BRNO V Jihomoravském kraji by v neděli večer možná mohli zástupci KDU-ČSL, Pirátů, ODS s podporou Svobodných a Starostové pro jižní Moravu podepsat koaliční smlouvu. ČTK to řekl lídr KDU-ČSL Jan Grolich, který by se měl stát hejtmanem. Podle něj bude záležet, jak se strany dohodnou, ale také na vnitrostranických schvalovacích procesech. Volby vyhrálo v kraji ANO před KDU-ČSL a Piráty.

Zástupci čtyř stran budou jednat v neděli ve svých stranách a večer na brněnském magistrátu. „Potkáme se a uvidíme, zda se dostaneme do bodu, kdy koaliční smlouvu podepíšeme. Je možné, že se domluvíme na všem a budeme schopní to podepsat dnes, nebo budeme muset počkat třeba do zítra (pondělí),“ uvedl Grolich.

Moravskoslezský kraj povede koalice vítězného hnutí ANO s ODS, lidovci a také ČSSD Podle něj ale záleží i na vnitrostranických procesech. „Je otázka, jestli například Piráti nebudou muset prohnat koaliční smlouvu referendem,“ nastínil možné zdržení Grolich. Lidovci mají zájem o regionální rozvoj, kulturu a sport, Piráti nebo ODS by mohli mít životní prostředí, Starostové se zajímají o územní plánování, které měli na starosti i v nynější koalici v čele s ANO. Lidovci by v radě měli mít tři členy stejně jako Piráti a ODS, dva by měli míst Starostové. Volby v kraji vyhrálo hnutí ANO, které získalo 15 mandátů. Lidovci jich mají 11, Piráti 10, ODS devět, Starostové sedm, Spolu pro Moravu pět, SPD i ČSSD shodně po čtyřech.