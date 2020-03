Jaká bude chytrá karanténa? Stát spustí systém na jihu Moravy, zneužití pro špehování obyvatel vyloučil

Praha Stát spustí v pondělí na jižní Moravě systém takzvané inteligentní karantény, celoplošně by měla začít fungovat po Velikonocích. „Zvolili jsme region, kde je určité procento nakažených, aby to nebyl kraj, kde je případů málo, nebo na druhou stranu třeba Litovel, protože to je atypické prostředí,“ vysvětlil předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Cílem chytré karantény je do tří dnů elektronicky „vytrasovat“ všechny rizikové kontakty nakaženého a co nejrychleji je testovat. Zpětné dohledání toho, kde se nakažený pohyboval a s kým se setkal, bude fungovat na základě mobilních dat od operátorů a jeho platební historie. Přičemž infikovaný s takovým způsobem mapovaní musí souhlasit. „Pokud souhlas nedá, bude probíhat standardní trasování hygieniků, které funguje na bázi rozhovorů,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Prymula: Po Velikonocích má přijít inteligentní karanténa, pomůže s ní armáda. Nepoužívejte respirátory s ventilem Díky novince by se mělo postupně uvolňovat plošné omezení pohybu všech obyvatel a v izolaci by měli být jen ti, kdo přišli do kontaktu s nakaženým. „Najedeme na rychlejší model, zvýšíme laboratorní kapacity a rychlost testování,“ řekl pro Lidovky.cz Prymula. Elektronické trasování vyvinula skupina IT firem Covid19cz. Ta nyní pracuje i na aplikaci, jež přes Bluetooth sbírá uživatelům identifikátory jiných mobilů, jejichž majitelé si ji také stáhli. V případě, že bude dotyčný pozitivně testován, hygienikům umožní spojit se s lidmi, s nimiž byl v intenzivním kontaktu. „Při registraci do aplikace zadají její uživatelé údaje, díky nimž je hygienici budou moci kontaktovat,“ řekla webu Lidovky.cz mluvčí uskupení Covid19cz Irena Zatloukalová. Dostupná ke stažení by aplikace měla být příští týden. Když si ji člověk stáhne a zaregistruje se, automaticky tím dá souhlas k tomu, že hygiena smí jeho telefonní kontakt použít. To k vládou schválenému elektronickému trasování člověk žádnou speciální aplikaci nainstalovanou v mobilním telefonu nepotřebuje; postačí, když dá souhlas k využití dat ze svého aparátu. Mobilní operátor posléze pošle na příslušnou hygienickou stanici potřebné údaje o pohybu infikovaného za posledních pět dnů, na základě čehož vznikne jakási vzpomínková interaktivní mapa. Ta nakaženému při následném pohovoru s hygienikem pomůže si rozpomenout, s kým se v zaznamenaném časovém intervalu potkal. Osoba, se kterou nakažený setrval v kontaktu déle než patnáct minut, se bude muset neprodleně dostavit na otestování. Nouzový stav bude prodloužen, míní Prymula. Vojtěch to nechce předjímat, vývoj epidemie ale není příznivý Resort zdravotnictví slíbil, že získané údaje o poloze nebudou nijak zneužívány. „Vydali jsme nařízení, že operátoři poté, co předají data hygieně, je musejí smazat. Jde o bezpečnostní prvek ochrany osobních dat,“ řekla pro server Lidovky.cz mluvčí úřadu Štěpanyová. Hygienik musí po pohovoru s nakaženým smazat lokační údaje nejpozději do šesti hodin. „Navíc je bude mít k dispozici opravdu jen konkrétní hygienická stanice,“ odmítla Štěpanyová obavy některých lidí z toho, že inteligentní karanténu stát zneužije ke „špehování“ obyvatel. Jen minimum odmítnutí S fungováním inteligentní karantény se už seznamují pražští hygienici. „Částečně to už využíváme, učíme se s tím pracovat,“ řekla pro Lidovky.cz ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Ona i její kolegové se prý ve valné většině setkali s ochotou infikovaných při udělování souhlasu s využitím informací z mobilních dat. „Na odmítnutí jsme dosud skutečně narazili jen výjimečně,“ uvedla Jágrová. IT firmy a mobilní operátoři pomohou státu s vyhledáváním nakažených koronavirem. Chtějí lepší zacílení karantény S technologickým nástrojem určeným pro boj proti koronavirové pandemii přišla i firma Seznam.cz u své aplikace Mapy.cz. Uživatelé v ní mohou udělit souhlas se sdílením své lokační polohy. „Pokud se vyskytnou v místě, kde se mohli dle analýzy dat o poloze potkat s nakaženým, pošleme jim notifikaci s upozorněním. Musí se však jednat o skutečně rizikový kontakt,“ řekla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. I v tomto případě infikovaný musí dát souhlas k tomu, aby byl v aplikaci Mapy.cz veden jako pozitivně testovaný, a tím pádem rizikový uživatel. „Dosud souhlasilo se sdílením polohy přes 640 tisíc uživatelů,“ uvedla včera odpoledne mluvčí Kapuciánová. Tisíc vojáků v terénu S fungováním chytré karantény pomohou v Česku vojáci. „Jsme připravení podpořit tento koncept vyčleněním zdravotního personálu. Připravujeme čtrnáct mobilních odběrových týmů, které se budou řídit požadavky hygieniků,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). V případě potřeby je podle něj resort připraven počet navýšit až na třiatřicet týmů. Armáda bude koordinovat svou činnost s krajskými hygienickými stanicemi. „Speciální týmy v čele s armádou budou dezinfikovat místa, kde se pohyboval nakažený,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Už nyní je v terénu kvůli epidemii přes tisíc vojáků. I proto Metnar odmítl vyslat české vojenské lékaře do koronavirem těžce zasažené Itálie. „Jsou potřeba doma. Pomáhají a budou dále pomáhat našim občanům,“ uvedl na Twitteru. Kvůli pandemii vláda stáhla české vojáky z mise v Iráku.