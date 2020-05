Restrikce na Karvinsku se v pondělí nezruší. Plošné testování na Dole Darkov odhalilo 212 případů

Praha Na Karvinsku se v pondělí nezruší zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních zařízeních, nepovolí se ani hromadné akce nad 100 osob. Je to reakce na situaci v Dole Darkov. Plošné testování v souvislosti s tamní situací odhalilo 212 případů onemocnění covid-19, řekl v neděli novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Opatření podle něj budou vyhlášena bez časového omezení, čeká jejich platnost nejméně týden až 14 dní. Vojtěch uvedl, že přes zachování restrikcí by mohla být udělena výjimka pro odehrání utkání fotbalové první ligy.

Podle ministerstva zdravotnictví bylo k 16:00 odebráno 2393 vzorků. „Celkem 212 pozitivních případů, 154 jsou zaměstnanci, z toho šest pendlerů z Polska. Padesát čtyři jsou pozitivní rodinné kontakty a pak jsou tam čtyři zaměstnanci z jiných dolů, ČSM a ČSA,“ řekl Vojtěch. Podle ministerstva zdravotnictví prověřují hygienici dalších 652 kontaktů, kterým nařídili karanténu a vyšetření na covid-19.

Na základě rozšíření nákazy se ministr dohodl s hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, že se na Karvinsku v pondělí nezruší některá omezení, která přestanou platit v jiných částech republiky. Nadále tak nebude možné pořádat akce pro víc než 100 lidí nebo povolit návštěvy v domovech seniorů, v nemocnicích nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných. Příslušné mimořádné nařízení vydá ministerstvo zdravotnictví.

Vzhledem k inkubační době koronaviru odhaduje Vojtěch dobu platnosti restrikcí přinejmenším na týden až dva. „Samozřejmě pokud kraj se rozhodne vyhlásit stav nebezpečí a pan hejtman zvolí nějaké další opatření, tak to bude na něm,“ uvedl ministr. Situace v rámci celého kraje ale podle něj není závažná, problém je lokální. Vojtěch také řekl, že zavření Dolu Darkov zatím není na místě.

Ministr rovněž uvedl, že kvůli pokračování restrikcí pravděpodobně bude udělena výjimka, která by umožnila uspořádání zápasů fotbalové ligy, ve kterých hraje Karviná. Karvinští fotbalisté by ve středu měli nastoupit v Opavě, v neděli doma hostit Spartu. „Pokud by byli pouze hráči a realizační tým, je to akceptovatelné riziko,“ řekl Vojtěch.