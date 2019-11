Na Koncert pro budoucnost přišly na tisíce lidí. Publikum vyslechlo dalajlamův pozdrav

PRAHA Na Václavském náměstí se dnes uskutečnil Koncert pro budoucnost. Podle policie dorazilo 35 000 až 40 000 lidí. Pořadatelé připravili program s vystoupeními desítek hudebníků a známých osobností. Videoprojekce na historickou budovu Národního muzea připomněla události minulého století a pád totality. Publikum vyslechlo také dalajlamův pozdrav. Tibetský duchovní vůdce lidi v Česku vyzval, aby šířením Havlova odkazu přispěli k mírovému uspořádání světa.

Koncert zahájila zpěvačka Aneta Langerová. Do programu organizátoři zařadili třeba vystoupení kapel Poletíme?, Vltava, Dunaj, Tata Bojs, Buty, Mig 21 či Vypsaná fixa. Krylovu píseň Anděl zazpíval Thom Artway. S Modlitbou pro Martu vystoupila zpěvačka Annamária d Almeida. Českou hymnu slyšelo náměstí v podání Matěje Rupperta z kapely Monkey Business.



Hudební čísla proložili organizátoři krátkými proslovy známých osobností. Pořadatelé pozvali třeba kněze Tomáše Halíka a Václava Malého, právníka Jiřího Přibáně, spisovatele Jáchyma Topola, novinářku Lídu Rakušanovou, ústavního právníka Jana Kyselu, ředitele knihovny Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského či bývalé studentské vůdce Martina Mejstříka a Šimona Pánka.

„Přes všechno, co se děje, je to velký úspěch, kde jsme (30 let po pádu komunistického režimu),“ řekl publiku na Václavském náměstí Pánek. Podle něj nemá smysl propadat apatii a naštvanosti, a tím přispívat k dalšímu rozdělování společnosti. „Mnozí z nás, kteří jsme byli před 30 lety na náměstích a balkonech, jsme spoustou věcí znechuceni. Nejhorší je si ale myslet, že ti, kteří tu nejsou, nic nechápou, nejsou dost chytří a jejich hlas je míň než náš. Jestli máme mít šanci v této zemi slušně žít, musíme rozdíly překonat,“ vyzval Pánek. O nerozdělování společnosti mluvili i další vystupující.

Publikum si vyslechlo také pozdrav, který k 30. výročí sametové revoluce poslal dalajlama. Tibetský duchovní vůdce v něm řekl, že „české bratry a sestry“ zdraví se vzpomínkou na svá setkání s prezidentem Václavem Havlem. Vyzval, Čechy a Češky, aby šířením Havlova odkazu přispěli k mírovému uspořádání světa. Vyjádřil obdiv k zásadám Evropské unie, která vznikla na mírovém základu. „Jsem čím dál tím starší, ale stále se snažím o to, aby na této planetě panoval mír,“ řekl na závěr dalajlama s tím, že na prezidenta Václava Havla nikdy nezapomene.

Události minulého století a pád komunismu ukázala videoprojekce na historickou budovu Národního muzea. Připomněla válečnou vřavu, maďarské povstání, okupační tanky v Československu v roce 1968, Chartu 77, polskou Solidaritu, Palachův týden, pád zdi v Berlíně, zásah na Národní třídě i následující okamžiky. Na závěr se český dvouocasý lev zbavil ve znaku rudé hvězdy a získal korunu. Lidé si na Václavském náměstí po 30 letech zazvonili i klíči.

Kvůli vzpomínkovým akcím a koncertu platila v centru dopravní omezení. Na magistrále u Václavského náměstí před muzeem mají podle policie trvat do půlnoci.