Na letišti v Brně-Tuřanech hoří hangár. Zásah komplikuje počasí

Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o mimořádnosti zásahu. Na síti X uvedli, že zasahuje 12 jednotek s využitím výškové techniky. Zásah podle Venclovského komplikuje počasí, v Brně sněží a mrzne, silnice jsou místy hůře sjízdné.
24. listopadu 2025 7:50
Na letišti v Brně-Tuřanech hoří hala s plochou asi 5000 metrů čtverečních. Požár je lokalizovaný, nerozšířil se na další objekty, řekl ČTK mluvčí hasičů Filip Venclovský. Neupřesnil, v jaké části letiště hoří, podle informací ČTK šlo o jeden z hangárů.