V hale O2 universum se rozjelo očkování. Velké centrum má denně zvládnout až 7000 lidí

Praha Za dopoledne dostalo očkování proti covidu v novém centru v O2 universum v Praze přes 500 lidí, na pondělek jich je objednáno asi 1100. V dalších dnech se kapacita zvýší, na maximální se očkovací centrum dostane v druhé polovině června, kdy bude lidem zároveň podávat první i druhé dávky vakcíny. V pondělí to řekla mluvčí Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Jitka Zinke. ÚVN má provoz na starosti.

V pondělí plánují zdravotníci ÚVN v O2 universum naočkovat přes 1100 lidí, v úterý 2000. „Od soboty bychom se chtěli dostat na 3000. A na těch slibovaných 6000 až 7000 bychom se měli dostat zhruba v druhé polovině června v době, kdy už budou lidem podávány i druhé dávky vakcíny,“ uvedla Zinke. Centrum bude v provozu denně od 08:00 do 20:00.



Do očkovacího centra, které se v pondělí v O2 universum otevřelo, se lidé mohli hlásit od minulého pondělí. Od středy se registrace otevřela pro lidi ve věku 55 až 59 let. Z této věkové skupiny byl i Marek Dobsa, který dostal první dávku kolem půl dvanácté. „Chtěl jsem se co nejdřív naočkovat a věděl jsem, že tady nebude z minulosti žádná fronta. Taky mi to vyšlo, přihlásil jsem se a během pár hodin jsem dostal termín,“ řekl ČTK. Podobně na tom byla i paní Renata, které zdravotníci dali první dávku o několik minut později. „Ve středu jsem se zaregistrovala a ve čtvrtek ráno jsem měla termín,“ řekla ČTK.



To, že na termín v O2 universum zájemci nečekají dlouho, potvrzují i údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Podle nich očkovací centrum uvolnilo v posledním týdnu 16 116 termínů na očkování a v pondělí po poledni na svůj termín čekalo jen šest registrovaných.



Původně mělo centrum začít fungovat už v dubnu, kvůli nedostatku vakcín bylo otevření o téměř měsíc odloženo. Náklady na vybudování centra v hale O2 universum jsou podle lednového odhadu 11,8 milionu korun. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF Petra Kellnera, který 27. března tragicky zahynul.