Na ministerstvo se vracet nechci, je to pozice za trest, tvrdí exministr Prymula

PRAHA Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula by se na úřad, který na konci října opustil, nechtěl vracet. Ke spekulacím o tom, že by měl z funkce ministra odejít jeho nástupce Jan Blatný (za ANO), řekl, že tato pozice je nyní spíše za trest a zřejmě neexistuje člověk, který by ji chtěl. Podle Prymuly ale není dobře, že z ministerstva odcházejí odborníci.

České televize (ČT) o víkendu uvedla, že by Blatný mohl skončit. Ve hře podle ČT je, že by resort převzal premiér Andrej Babiš (ANO) a výkonným ministrem byl současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Prymula. Babiš i Prymula to ale odmítli.



„Mě to nechává poměrně klidným. Protože většina fám vždycky vede k tomu, že se to naopak v brzké době nestane,“ poznamenal ke spekulacím. „A opravdu si nemyslím, že by existoval člověk, který by to chtěl. To je spíše pozice za trest, než že by se tam někdo hnal kvůli nějakým prebendám, to určitě ne,“ doplnil.

Na dotaz, zda by se na ministerstvo nechtěl vrátit například na odbornou pozici, řekl: „Dobrovolně určitě ne.“ Podle něj část lidí reaguje na vyjádření a rozhodnutí ministerstva či vlády tak, že pořádá demonstraci například v místě, kde vládní činitelé bydlí. „Manifestují vám kolem baráku, sypou vám tam hřebíky, tak to nic příjemného není,“ konstatoval.



Podle Prymuly ale není dobře, že z ministerstva v poslední době odešli někteří odborníci. Minulý týden skončil koordinátor očkování Zdeněk Blahuta a následně úřad opustil také náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo. „To, že odchází spousta lidí z top pozic, není určitě dobře. Dá se třeba nahradit člověk, který odejde z postu politického náměstka. Ale pokud je to odborný náměstek, který je ve státní službě, tak tam to (jeho náhrada) je otázka měsíců, pokud se mají dodržet termíny a nezkracují se. A každopádně je to mnohem větší problém,“ dodal.