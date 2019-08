Na ministerstvu kultury končí mluvčí i náměstek Mačák. Zaorálka vyděsilo zdejší tempo práce

PRAHA Na ministerstvu kultury končí po nástupu ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) politický náměstek Alois Mačák. Úřad v pátek v tiskové zprávě informoval, že po dohodě se Zaorálkem opustí ministerstvo na konci října. Zaorálek současně odvolal tiskovou mluvčí Marthu Häckl, řízením tiskového oddělení byl dočasně pověřen Jan Chmelíček.

„Už v prvním týdnu zjišťuji, že někteří lidé nefungují a že musím dělat některé rychlé kroky,“ řekl Zaorálek v rozhovoru pro Blesk.cz. Ohledně už bývalé mluvčí uvedl, že „v posledních hodinách došlo k tak vážným profesionálním pochybením, že jsem se rozhodl ji odvolat z funkce.“ Häckl v reakci na to uvedla, že odvolání se mohlo uskutečnit lidsky slušným způsobem a nebylo třeba hledat falešné záminky.



Zaorálkův předchůdce Antonín Staněk (ČSSD) uvedl, že svůj tým pokládal za profesionální, odvedl podle něho hodně tvrdé práce. „Jeho obměnu chápu, ale mohlo se to dělat otevřeně a bez hledání záminek jako v případě tiskové mluvčí,“ sdělil Staněk, který ale také připomněl, že personální změny jsou právem každého ministra.

Mačák působil na ministerstvu kultury od poloviny loňského července. Do funkce ho přivedl Staněk, který si od něj sliboval pomoc v jednáních s tripartitou. Mačák v roce 2013 složil rigorózní zkoušku na Univerzitě Palackého v Olomouci a od té doby se věnuje andragogice a pracovněprávním vztahům. Dlouhodobě je aktivní v regionální politice. Působil jako místostarosta Prostějova, byl zvolen do zastupitelstva Olomouckého kraje a v roce 2008 se stal náměstkem hejtmana.

V září 2015 Mačák na veškeré funkce ve vedení kraje rezignoval kvůli nejasnostem ohledně více než milionového daru od několika firem. Záležitost prověřovala policie, případný trestný čin se neprokázal. Pozornost nedávno vzbudily Mačákovy básnické texty s erotickým nádechem.

Häckl nastoupila na ministerstvo letos 25. února. Nahradila tehdy Bohumila Šípa, který byl od počátku roku vedením tiskového odboru pověřen dočasně. „Každý ministr má právo zvolit si svůj tým. Je naprosto běžné a pochopitelné, že noví mistři si do úřadu přivedou nové kolegy, šéf komunikace často bývá jedním z prvních, a změna na mojí pozici se proto dala očekávat,“ sdělila Häckl.

Zaorálek se v rozhovoru pro Blesk.cz pozastavil nad fungováním ministerstva, některé jeho způsoby označil za naprosto nepřijatelné. „Způsob rozhodování a transparentnost toho, co se tam děje, přináší velké problémy... Tempo práce a jak se vyřizují některé věci, mě trochu vyděsilo,“ uvedl. Staněk reagoval, že konkrétně neví, co má nový ministr na mysli. „Nicméně i pro mě osobně byly po zkušenostech z magistrátu nemalým překvapením poměry na ministerstvu, zejména v oblasti dotací na živou kulturu. Ne nadarmo na to poukazuje poslední zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu,“ dodal.

Zaorálek na ministerstvo nastoupil v úterý poté, co ho jmenoval prezident Miloš Zeman. Skončil tak víc než čtvrt roku dlouhý spor o obsazení funkce. Zeman nejprve otálel s odvoláním Staňka, následně odmítl na jeho místo dosadit kandidáta ČSSD Michala Šmardu. Ten se po tlaku hlavy státu a prezidenta nakonec o post přestal ucházet a ČSSD místo něj navrhla někdejšího šéfa diplomacie Zaorálka.