Na ministerstvu zdravotnictví údajně skončí i Blatného náměstek Černý. Měl blokovat nákup léků proti covidu

PRAHA Odchodem exministra Jana Blatného to nekončí. Dveře resortu zdravotnictví se pomalu uzavírají i jeho náměstkovi Vladimíru Černému, který byl zároveň šéfem klinické skupiny Covid-19. Serveru Lidovky.cz to řekl důvěryhodný zdroj z vlády. Důvodem má být zejména to, že blokoval nákup léků proti koronaviru.

Rozvolňovat opatření je potřeba obezřetně, říká Arenberger. Personální změny prý neplánuje „Pan Černý bude odvolán, poběží nové výběrové řízení,“ potvrdil serveru Lidovky.cz důvěryhodný zdroj z premiérova okolí s tím, že se vyhlásí někdy v příštím týdnu. Předseda vlády Andrej Babiš už v tomto týdnu několikrát narážel na to, že není s náměstkem Černým spokojen. Za odvoláním Blatného není Sputnik V, tvrdí Babiš. Prý mu vadil spolupracovník exministra „Měl jsem zásadní problém s jedním ze spolupracovníků pana Blatného, který tady podle mého názoru v lednu a únoru deklaroval promořování, které se mi zásadně nelíbilo, a také vyjadřoval zásadní nesouhlas s nákupem protilátkových záležitostí. Na tom jsme měli velkou neshodu,“ uvedl ve středu Babiš. Přímo nepadlo Černého jméno, ale narážky byly jasné. Blatný jmenoval Černého svým politickým náměstkem loni v listopadu. Server Lidovky.cz se na odchod z ministerstva zeptaly i samotného Černého, ten však prozatím neodpověděl.