Na místo po soše Koněva někdo umístil záchod. Radnice ho odstranila, starosta Kolář akci odsoudil

Podle Koláře se klozet na zakrytém podstavci po Koněvově soše objevil pravděpodobně v noci na sobotu. „Pokud má někdo potřebu se takto vyjadřovat ve dnech, které jsou oslavou konce druhé světové války, vypovídá to o tom, že má v hlavě spíš fekálie, než cokoliv jiného,“ uvedl.



Věcí se zabývá policie. „Prověřujeme to,“ řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Policie podle něj zatím neurčila, o jaké provinění by se mohlo jednat.

Socha vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, stála na pražském náměstí Interbrigády od roku 1980. Proti jejímu odstranění protestovala ruská diplomacie a ruské orgány zahájily trestní stíhání proti představitelům Prahy 6, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné. Socha má být i předmětem jednání zástupců Ruska a ČR podle smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci.

