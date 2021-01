Na Moravě se chopili iniciativy: Vakcínu proti koronaviru zde začínají píchat i praktičtí lékaři

Lékaři ve svých ordinacích, mimo velká očkovací centra a nemocnice, se měli do vakcinačního molochu zapojit až ve chvíli, kdy se na trh dostane produkt firmy AstraZeneca, nenáročný na skladování. Ve třech krajích na Moravě – Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském – se samosprávy rozhodly chopit iniciativy a zapojí ordinace už teď, u dávek od Pfizeru, jež na delší skladování vyžadují vysoké mrazy.

Očkování probíhá to vlastně úplně jednoduše: velká nemocnice, která dostává vakcíny, má domluvu s praktickým lékařem. Ten nahlásí, kolik svých více než osmdesátiletých pacientů si objednal na daný den, a nemocnice mu přesně takový díl dávek odloupne ze svých zásob. Díky tomu se neriskuje, že se vzácná vakcína na teple bez užitku zkazí.

Zadost se učiní i centrálnímu výkaznictví, které je důležité kvůli tomu, aby distribuce očkovacích látek po republice byla proporční a odpovídající potřebám i rychlosti.

„Ministerstvo zdravotnictví tomuto nebrání, naopak to podporuje, jen musí být očkovací místo zajištěno v souladu s metodikou,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO). To znamená třeba lůžkovou část, kde si vakcinovaný půl hodiny pobude kvůli možným nežádoucím účinkům.

Blatný dodal, že v některých obcích využijí i kapacit kulturního domu, aby dosáhli vyšší rychlosti a aby bylo dost místa na odpočinek. Praktický lékař nebo ambulantní specialista své více než osmdesátileté pacienty jednoduše pozve tam. Právě této věkové skupině se zítra otevře centrální rezervační systém. Některým seniorům pomohou elektronický formulář vyplnit příbuzní, jiní si třeba zavolají na linku 1221, kde to za ně udělají operátoři.

Z prvotních objednávek stát a samosprávy uvidí, kolik lidí z cílové skupiny si rezervaci udělalo. S oslovením zbývajících zase pomohou praktici nebo další specialisté, kteří do centrálního registru uvidí – budou moci zkontrolovat, jestli jejich pacient už na jehle byl, zavolat mu, zda by rád, jen neví jak. Některá města počítají s hlášením obecního rozhlasu, případně svými dalšími kanály, třeba SMS nebo věstníky do schránky. Podle Blatného se s ministerstvem práce jedná i o možnosti adresných dopisů. Stále ale platí, že nikdo nebude nucený.

Ordinace, velkokapacitní centra a nemocnice mají dohromady, až bude dost vakcín, zvládat až sto tisíc lidí denně.