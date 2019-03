Na náměstí v Liberci vyrostla maketa šibenice. Připomíná oběti komunismu

LIBEREC Maketa šibenice se jmény obětí komunismu je na trávníku na Soukenném náměstí v centru Liberce. Vytvořil ji umělec, co si říká Wojta. Je na pozemku města, které o tom předem nevědělo. Podle náměstka primátora Jiřího Šolce (SLK) tam umělcův vzkaz nechají do pondělí a poté pro něj začnou hledat vhodnější místo.

„Pouliční umění je fajn, osvěží veřejný prostor a mnohdy donutí člověka přemýšlet. Připomínka popravených zločinným režimem je na místě vždy. Tímto bych rád vyzval umělce k jednání nad definitivním umístěním této umělecké performance, na tomto nepietním místě tomuto vzkazu mnozí nerozumějí a zejména kvůli vzpomínce mučených a zavražděných lidí by byla škoda, pokud by se stal terčem vandalů,“ uvedl pro Šolc.



Mluvčí magistrátu Jana Kodymová doplnila, že to není poprvé, co se na tomto místě objevily umělecké artefakty streetartu či landartu. „Naposledy skulptura z umělohmotných květin. Co se takto objeví, necháváme pár dní instalované. Konkrétně tento objekt může vzbuzovat vášně a zároveň také u někoho mírné pohoršení,“ dodala.